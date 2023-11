BNB já investiu neste ano R$ 553 milhões no turismo do Nordeste

Conteúdo apoiado por:

Entre janeiro e setembro deste ano, o volume de recursos financiados pelo Banco do Nordeste (BNB) para projetos relacionados à cadeia produtiva do turismo na sua área de atuação cresceu 15,7%, na comparação com o mesmo período de 2022.

Nos nove primeiros meses de 2023, foram desembolsados mais R$ 533 milhões nos 11 estados atendidos pelo BNB. Os recursos aplicados são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e podem ser contratados por empresas que operam com qualquer dos serviços de turismo, como hospedagens, transporte, eventos, alimentação e agências de viagens.

Nesse mesmo período, os projetos turísticos financiados pelo BNB no Ceará alcançaram a cifra de R$ 87,1 milhões. Na comparação com o mesmo período de 2022, houve um crescimento de 15% no volume financiado pelo BNB aqui no Ceará.



Sgundo o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, ainda há R$ 290 milhões disponíveis para contratação neste ano.

“O Índice de Atividades Turísticas (Iatur) do Ceará apontou crescimento de 13,3%, nos últimos 12 meses. O estado vem se destacando no turismo de esportes, especialmente o kitesurf, estimulando o investimento em equipamentos de estrutura de lazer e apoio, com destaque para hotelaria. O Banco do Nordeste tem sido um dos principais financiadores desses investimentos”, como explica a superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil.