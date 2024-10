Beto Studart lança o BS Botanic, novo loteamento no Eusébio

Beto Studart, multiempresário cearense que atua em vários ramos da atividade econômica, fez aposta pesada neste Outubro Rosa, e está anunciando o novo empreendimento de sua BS Urbanismo. Trata-se do BS Botanic, um loteamento localizado na CE-010, bem em frente do já muito avançado BS Gran Parc, outro projeto de Studart na geografia do vizinho município de Eusébio, com a aprovação do Instituto Chico Mendes.

No seu Instagran, o próprio Beto Studart, que controla o Grupo BSpar, revelou ontem que a área total do novo empreendimento será superior a 220 mil m², com lotes a partir de 300 m². Ele terá 339 lotes, com um riacho natural e uma área de preservação ambiental, entre outros atrativos.

Menos de 15 dias após haver entregado o residencial BS Flower, em frente à praça das Flores, na Aldeota, em Fortaleza, e de alcançar um recorde de vendas do BS Parc Loteamento Clube, no km 12 da CE 060, “que causará uma mudança no cenário da região”, Beto Studart está agora dedicado ao BS Botanic, que, de acordo com ele, oferecerá charme, conforto e lazer “cercado de natureza por todos os lados”.