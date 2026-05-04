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Axia investe R$ 998 milhões em LTs e nova subestação no Ceará

O empreendimento, associado ao Lote 3 do leilão da Aneel, gerará 1.640 empregos diretos no estado

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 16:13)
Egídio Serpa
Legenda: As novas linhas de Transmissão de energia que a Axia instalará no Ceará já começam a ser construídas no Vale do Jaguaribe
Foto: Beth Santos Secretaria-Geral da PR
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Antiga Eletrobrás, a Axia Energia está investindo R$ 981,5 milhões na ampliação do seu sistema elétrico no Ceará.  O aporte é associado ao Lote 3 do leilão da Aneel, de 2024, e tem previsão de gerar 1.640 postos de trabalhos diretos com a construção da nova subestação (SE) de Morada Nova.  

A expectativa da empresa é concluir as obras até 2027, dois anos antes do prazo regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além do empreendimento, serão instaladas quatro novas Linhas de Transmissão (LTs) e cinco seccionamentos na região do Vale do Jaguaribe, que compreendem 340,33 quilômetros de extensão.    

As LTs conectarão Morada Nova a outras quatro subestações – Pacatuba, Banabuiú, Alex e Russas II – em uma região que envolve 16 municípios e conta com uma população de mais de 530 mil habitantes. 

Já os seccionamentos de linha, sendo três em 500 kV, de alta tensão, e outros dois em 230 KV, que faz parte da Rede Básica de Transmissão, terão conexões que vão desde a capital, Fortaleza, até a região jaguaribana. 

O vice-presidente de Engenharia de Expansão da Axia Energia, Robson Campo, celebrou o projeto e destacou a importância de novos investimentos.  

“A Axia Energia mantém o compromisso de entregar projetos com excelência que promovam a eficiência e que ampliem a nossa matriz energética renovável. Seguimos dedicados à constante renovação dos ativos, tornando a infraestrutura elétrica mais inteligente, inovadora e capaz de impulsionar novas oportunidades”, disse ele.  

As obras ampliam a oferta de transmissão de energia elétrica num polo agroindustrial importante do Ceará, de que resultará uma Receita Anual Permitida (RAP) estimada de R$ 124,98 milhões para a Axia.    

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