Axia investe R$ 998 milhões em LTs e nova subestação no Ceará

Antiga Eletrobrás, a Axia Energia está investindo R$ 981,5 milhões na ampliação do seu sistema elétrico no Ceará. O aporte é associado ao Lote 3 do leilão da Aneel, de 2024, e tem previsão de gerar 1.640 postos de trabalhos diretos com a construção da nova subestação (SE) de Morada Nova.

A expectativa da empresa é concluir as obras até 2027, dois anos antes do prazo regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além do empreendimento, serão instaladas quatro novas Linhas de Transmissão (LTs) e cinco seccionamentos na região do Vale do Jaguaribe, que compreendem 340,33 quilômetros de extensão.

As LTs conectarão Morada Nova a outras quatro subestações – Pacatuba, Banabuiú, Alex e Russas II – em uma região que envolve 16 municípios e conta com uma população de mais de 530 mil habitantes.

Já os seccionamentos de linha, sendo três em 500 kV, de alta tensão, e outros dois em 230 KV, que faz parte da Rede Básica de Transmissão, terão conexões que vão desde a capital, Fortaleza, até a região jaguaribana.

O vice-presidente de Engenharia de Expansão da Axia Energia, Robson Campo, celebrou o projeto e destacou a importância de novos investimentos.