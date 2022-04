Aviação Executiva: Embraer entregou 56 Phenom 300

Em mensagem para esta coluna, a Embraer informa que entregou 56 jatos da série Phenom 300 no ano passado, consolidando a excelência do produto por uma década e domínio de mercado.

A série Phenom 300 teve uma média de 50 aeronaves entregues por ano desde que entrou no mercado, em dezembro de 2009.

No primeiro trimestre deste 2022, as vendas na Aviação Executiva da Embraer seguem um ritmo de crescimento.

No segmento de Defesa, a Embraer assinou dois contratos com o Exército Brasileiro, sendo o primeiro para a aquisição pelo Exército de quatro unidades adicionais de radares SABER M60, em sua versão 2.0, e o segundo para o desenvolvimento e a implantação da Fase Dois do Programa Estratégico do Exército para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).

No segmento de Serviços e Suporte, a Embraer assinou um amplo acordo de serviços de longo prazo com a Air Peace para apoiar a frota de jatos E195-E2 e ERJ 145 da companhia aérea.

O contrato inclui acesso ao Programa Pool, que inclui troca de componentes e serviços de reparo para centenas de itens das aeronaves da Embraer da Air Peace, e a instalação do Ahead-Pro (Aircraft Health Analysis and Diagnosis – PROgnosis, em inglês) na frota de E195-E2 da companhia.

Além disso, a Embraer assinou uma extensão de contrato de longo prazo para o Programa Pool com a German Airways.