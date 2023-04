ArcelorMittal, dona da usina siderúrgica do Pecém, mostra novidades

Informa a ArcelorMittal que está apresentando soluções sustentáveis de aço para o setor de Construção Civil e para estruturas de suporte de painéis fotovoltaicos durante a Intersolar Summit Brasil Nordeste, um dos maiores eventos na área de energia solar, que, iniciado ontem, terminará nesta quarta-feira no Centro de Eventos do Ceará.

O destaque dessa mostra é para o Magnelis, produto exclusivo da ArcelorMittal que já é comercializado na Europa e será fabricado, pela primeira vez nas Américas, pela unidade Vega, localizada em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O Magnelis proporciona maior durabilidade para aplicação em estruturas de suporte de projetos solares, tem uma produção ecologicamente eficiente e é 100% reciclável.

A ArcelorMittal ampliou a presença no Nordeste com a ArcelorMittal Pecém, que produz placas de aço. Devido à sua localização estratégica, a nova aquisição vai contribuir para a ArcelorMittal Brasil investir em novos modelos de produção de aço de baixo carbono, em sinergia com o propósito do estado do Ceará de desenvolver um centro de hidrogênio verde de baixo custo.

Líder no mercado global de aços, o Grupo ArcelorMittal está presente em cerca de 60 países e tem como propósito criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta. No Brasil, a empresa tem unidades industriais em sete estados (ES, MG, MS, RJ, SC, SP e CE), além de unidades comerciais distribuídas em todo o País, compondo uma força de trabalho de mais de 17 mil empregados. A empresa atua, ainda, em áreas diversificadas como geração de energia para consumo próprio, produção de biorredutor renovável (carvão vegetal a partir de florestas de eucalipto) e tecnologia da informação.