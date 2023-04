Senai qualifica 21 mil internos do Sistema Penitenciário do Ceará

Festa no Senai-Ceará, que, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Governo do Estado, alcançou nesta semana a marca de 21 mil internos qualificados por meio de cursos de Educação Profissional.

Essa meta foi alcançada com a diplomação de 400 internos da Unidade Penal Masculina e de 80 internas da Unidade Penal Feminina na cidade de Sobral, os quais concluíram seus respectivos cursos profissionalizantes, com 160 horas de aulas teóricas e práticas.

Durante o evento na unidade penal masculina sobralense, foi inaugurado um galpão de 200 m², construído pelos internos dos cursos do segmento da Construção Civil. A estrutura está sendo usada como oficina de costura, onde os internos produzem peças do vestuário que são usadas pelos policiais penais e por eles mesmos.

"Este é um programa pioneiro no Brasil. Enche-me de orgulho saber que o Ses-Cearái e o Senai-Ceará estão contribuindo com esse grande esforço de ressocialização conduzido pelo secretário Mauro Albuquerque e seu time de guerreiros. Fico feliz por poder contribuir com este projeto e por saber que temos total apoio do Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que acredita no trabalho que tem sido feito", disse o engenheiro Paulo André Holanda, diretor Regional do Senai e superintendente do Sesi.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria da Fiec. A reincidência criminal no estado do Ceará caiu significativamente, os internos têm acesso a estudo de qualidade ministrado pelo Sesi e à qualificação profissional transmitida pelo Senai, têm trabalho e renda com a industrialização das unidades penais, executam as manutenções e as obras das unidades e, por fim, alcançam a ressocialização”, como afirmou o secretário Mauro Albuquerque.

COOPERCON-CEARÁ VAI A EVENTO NO PARÁ

Informa a Coopercon Ceará -- cooperativa de compras das empresas da construção civil do Ceará -- que partoicipará da 3ª Feira de Negócios do Cooperativismo (Fencoop), que acontecerá nos dias 26 e 28 deste mês de abril, na Estação Docas, em Belém, capital do Pará.

O evento é uma das principais vitrines do cooperativismo paraense e, neste ano, terá como tema central a diversidade no negócio cooperativo.

"É mais uma grande oportunidade para conhecermos modelos de negócios e firmarmos parcerias", disse o presidente da Coopercon Ceará, Sérgio Macedo.