Apoiado pela Vale, Aço Cearense fará nova aciaria em Marabá

Boa notícia está chegando do Grupo Aço Cearense: uma de suas empresas, a Siderúrgica Norte Brasil S/A (Sinobras) celebrou ontem, 9, Termo de Compromisso com a Vale para a implantação de uma planta industrial de nova aciaria que produzirá tarugos de aço a partir do ferro gusa, em Marabá, no sudeste do Pará.

O documento prevê que a matéria-prima (o ferro gusa) para a nova aciaria seja fornecida pela empresa Tecnored, uma subsidiária da Vale, que está em fase de implantação em Marabá.

A operação da aciaria será feita pela Sinobras, segundo informa o Grupo Aço Cearense.

O tarugo é usado como matéria-prima pelas siderúrgicas no processo de laminação a quente, podendo resultar em vários tipos de produtos como barras, perfis, fio máquina, vergalhão CA-50, entre outros.

Pelo Termo de Compromisso celebrado, a Vale apoiará o projeto por meio da emissão de garantias, após a conclusão da engenharia, que viabilizem o financiamento a ser contratado pela Sinobras para instalação da nova aciaria.

Por sua vez, a Sinobras, que possui mais de 15 anos de atuação em Marabá, será a responsável pelos estudos de engenharia e pela implantação e operação da planta.