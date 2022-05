Industriais de Rondônia visitam Observatório da Indústria na Fiec

Reuniram-se ontem, 9, em Fortaleza, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o seu colega presidente da Federação das Indústrias do Esado de Rondônia (Fiero), da Ação Pró-Amazônia e do Instituto Amazônia + 21, Marcelo Thomé, que viajou até aqui para conhecer o Observatório da Indústria, plataforma de informação essencial para a tomada de decisões pelas empresas.

Nesta terça-feira, 10, O Presidente da Fiero e sua comitiva estão fazendo uma imersão nas dependências da Fiec para compreender como se desenvolvem alguns projetos, incluindo o Observatório da Indústria, o Atlas Eólico e Solar, o Programa ESG e as ações implementadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Ceará).

Na apresentação do Observatório da Indústria, Ricardo Cavalcante demonstrou aos visitantes as ações desenvolvidas pela entidade, entre elas o processo de transformação digital da Fiec, além de informações gerais tabuladas pela plataforma sobre o estado de Rondônia.

Os industriais da Fiero, por sua vez, apresentaram aos seus colegas cearenses o Instituto Amazônia +21, que reúne as nove Federações das Indústrias dos estados da Amazônia Legal. A entidade mobiliza empresários da região com o propósito de gerar negócios sustentáveis a partir de agendas prioritárias, como a bioeconomia, as energias renováveis e as cidades sustentáveis.

O presidente da Fiero, Marcelo Tomé, disse que “o Observatório da Indústria do Ceará é referência nacional de qualidade de informação, de estruturação de bons dados para apoiar não só o desenvolvimento econômico e as empresas, mas também o setor público na tomada de decisões, e para identificar oportunidades e desafios”.

Tomé acentuou que “esse trabalho liderado pela Fiec deve ser multiplicado em apoio à indústria nacional", para o que são essenciais a cooperação e a integração de todos os organismos do sistema industrial liderado pela CNI.

“Nosso lema aqui na Fiec é dividir conhecimentos e somar. Quem não divide conhecimento não tem êxito. Para nós, é uma honra receber a comitiva de Rondônia, e nossos serviços estão à disposição de todos”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante.