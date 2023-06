Aplicações do Plano Safra via BNB crescem 20,2%

Informa o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara: as aplicações do BNB no Plano Safra têm amentado nos últimos anos.

Ele revelou que, até maio deste ano, na área de atuação do BNB, foram aplicados R$ 13,7 bilhões do Plano Safra 2022-2023, um crescimento de 20,2% em relação ao de 2021/2022.

Câmara comentou que o BNB “contribui com o Governo Federal de uma forma muito ativa no desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Prova disto é que mesmo com apenas 9% da rede bancária instalada na nossa área, nós respondemos por quase metade do crédito rural, e quando se trata de agricultura familiar, o BNB responde por 94% das operações”.

O BNB atende produtores rurais de todos os portes que atuam na região Nordeste e no norte dos estados de Espírito Santo e Minas Gerais.

As aplicações do BNB relativas ao Plano Safra estimulam a geração de renda, melhoram a produtividade dos estabelecimentos rurais, promovem a produção de alimentos saudáveis, aumentam a renda dos produtores rurais e reduzem a pobreza e o êxodo rural, acrescentou Paulo Câmara.