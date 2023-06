Lide-Ceará conhece o presente e o futuro do Complexo do Pecém

Foi uma noite de intercâmbio de informações e de renovação e consolidação de amizades pessoais e comerciais a que juntou ontem, no restaurante L’Ô, lideranças empresariais integrantes do Lide Ceará e diretores e executivos das companhias que constituem a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp).

Saudados pela coordenadora do Lide-Ceará, Emília Buarque, os empresários, entre os quais Deusmar Queirós, controlador da rede de Farmácias Pague Menos, e Carlos Prado, primeiro vice-presidente da Fiec, alegraram-se com o bom vinho tinto e branco servido antes e durante o jantar e, principalmente, com as boas informações transmitidas pelo presidente da Aecipp, Eduardo Amaral.

Ele disse que sua entidade é integrada hoje por 70 empresas – entre elas a gigante multinacional indiana ArcelorMittal, dona da usina siderúrgica do Pecém – que dão emprego direto a mais de 100 mil pessoas e que têm um time de 600 executivos atuando nas diferentes áreas corporativas.

Também se referiu à próxima chegada de grandes empresas nacionais e estrangeiras que investirão na implantação de projetos de produção do Hidrogênio Verde, as quais assinaram Memorandos de Entendimento com o Governo do Estado cujo valor ultrapassa os US$ 29 bilhões.

Amaral declarou-se feliz por estar reunido ali com a nata do Lide Ceará, de cuja coordenadora ouviu elogios à Aecipp, às ações de sua diretoria e ao desenvolvimento das empresas que integram o CIPP, cujo futuro – acentuou Emília Buarque – é muito promissor diante do que reserva a próxima implantação do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém.

A coordenadora do Lide-Ceará falou sobre a proposta de Reforma Tributária em tramitação no Congresso e disse que ela “não pode punir no Nordeste”, referindo-se à possibilidade de extinção dos incentivos fiscais que hoje são concedidos ao desenvolvimento econômico das regiões mais pobres do país.

Também falou Deusmar Queirós, cujo discurso foi, como sempre, prenhe de otimismo.

Ele abordou a potencialidade da economia do Ceará que estava representada no evento por empresários que atuam “desde o turismo à agroindústria”, e parabenizou a Aecipp, elogiando o espírito agregador da entidade e declarando-se "plenamente a favor do associativismo".