Aneel anunciará 6ª feira na Fiec regulamentação do sistema híbrido de energia

Na próxima sexta-feira, 3, ao meio-dia, em evento na cobertura do edifício-sede da Fiec, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, anunciará a norma regulamentadora do sistema de energia híbrido, que autoriza o funcionamento de parques de geração de energias renováveis.

Pepitone, que virá a Fortaleza exclusivamente para esse ato, será recebido pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico (Sindienergia-CE), Luis Carlos Queiroz; e pelo deputado federal cearense Danilo Forte, coordenador da Frente de Energias Renováveis da Câmara dos Deputados.

Feliz com a escolha do Ceará para sediar esse anúncio, o presidente do Sindienergia, Luis Carlos Queiroz, comenta:



“Em 2021, foi dado um passo muito positivo para as energias renováveis com a aprovação do Marco Regulatório do Setor de Geração Distribuída contido no PL 5829/2020. Agora, quem ganha com a assinatura do protocolo de autorização para o funcionamento dos parques de energias renováveis são a Geração Distribuída e as empresas que já atuam e as que pretendem atuar nesse segmento”

De acordo com o Diretor de Geração Centralizada do Sindienergia-CE, Luis Eduardo Barbosa, a medida beneficiará os projetos de usinas que estão por iniciar suas operações, pois muitos já previam o modelo híbrido (eólica + solar fotovoltaica). Ele complementa reforçando que a capacidade instalável de geração híbrida no estado, levantada pelo Atlas Eólico e Solar do Ceará, é de 137 GW (gigawatts).

Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a regulamentação para o funcionamento de usinas híbridas e associadas, em um passo importante para que empreendimentos possam aproveitar a complementaridade temporal entre as diferentes fontes de geração elétrica.

O normativo, disse a autarquia em comunicado, traz as definições e as regras para a outorga desses empreendimentos e para a contratação do uso dos sistemas de transmissão. Também define a forma de tarifação dessas usinas e da aplicação dos descontos legais nas tarifas de uso do sistema de transmissão. Permite ainda combinações de fontes de geração, sejam elas de usinas fotovoltaicas, eólicas, hidrelétricas grandes e pequenas e termelétricas, disse a Aneel.

Entre as vantagens elencadas pela Aneel estão a complementaridade das fontes de geração (uma gera quando a outra está menos disponível), a utilização da rede de transmissão de maneira mais eficiente e estável, a mitigação de riscos comerciais e a economia na compra de terreno e em outros custos.

A Aneel ressaltou que, anteriormente à deliberação do normativo referente às usinas híbridas, foi empreendido o projeto piloto de outorga associada do complexo eólico Ventos de São Vicente 8 a 14 unido à usina solar fotovoltaica Sol do Piauí (68 MW), construído pela empresa Votorantim. O início dessa operação está previsto para janeiro de 2023.