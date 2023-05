Alvoar, antiga Betânia Lácteos, cria núcleo ESG

Governança ambiental, social e corporativa, cuja sigla em inglês é ESG, tornou-se a fonte de preocupação das modernas empresas do planeta, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Pesquisas recentes feitas pelas mais acreditadas consultorias do mundo, como a McKinsey, apuraram que o consumidor indiano, brasileiro, uruguaio, norte-americano, chinês ou afegão está disposto a pagar mais por um produto que lhe seja apresentado em embalagem sustentável.

As empresas correm para lincar suas marcas à sustentabilidade, com o que estão a ganhar a fidelidade do consumidor. Está sendo assim na indústria, na agricultura, na pecuária e nos serviços, incluindo o turismo (as empresas aéreas preparam-se para colocar em seus aviões o querosene verde).

É crescente a preocupação com o desenvolvimento sustentável, e tanto isto é verdade que a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) criou um setor exclusivo para cuidar de projetos ESG, conferindo-lhes um Selo ESG de Qualidade Sustentável.

A teoria da conspiração já levantou a hipótese de que a cultura ESG está sendo expandida da Europa para os chamados países periféricos. Os europeus, sem ligar para a sustentabilidade, destruíram grande parte de suas florestas. Em fevereiro, este colunista, integrando uma missão empresarial cearense, viajou de automóvel desde Berlim até Amsterdam.

Foram 700 quilômetros de belas e perfeitas estradas, ladeadas por campos cultivados de batata, beterraba e outros alimentos. E observou que, ao longo de todo o extenso percurso, não viu o que no Brasil é comum em grandes plantações: as reservas ambientais. No continente europeu, elas são mínimas.



Parece que a mudança climática, que atinge e castiga países ricos e obres, indistintamente, fez acordar o instinto de preservação da humanidade, cujos governos, principalmente no Hemisfério Norte, corre atrás do prejuízo e, por meio da ESG, busca saídas para a salvação do planeta.

Aterrissemos no Ceará. Esta coluna pode informar que, aqui, a Alvoar – empresa nascida do casamento da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré Lacticínios – constituiu um núcleo interno com a exclusiva finalidade de adotar as medidas necessárias, já em curso, para que sejam atendidas, no mais curto espaço de tempo possível, os objetivos da governança ambiental, social e corporativa.