Agenda econômica da semana: do Boletim Focus à frota da Azul

Hoje, às 8h30, será divulgado pelo Banco Central o seu Boletim Focus que toda segunda-feira traz a média das previsões de 100 economistas das principais instituições financeiras do país sobre inflação, PIB, câmbio e taxa de juros Selic.

Hoje, ainda, a Confederação Nacional da |Indústria (CNI) divulgará sua sondagem sobre a atividade industrial.

Amanhã, terça-feira, o Banco Central publicará a ata da última reunião do seu Comitê de Política Monetária, o Copom, que na quarta-feira da semana passada, reduziu em mais meio ponto percentual a taxa de juros Selic, que desceu de 12,12% ao ano para 11,75% ao ano.

Para quem gosta de viajar, eis uma boa notícia: a Azul Linhas Aéreas está celebrando seus primeiros 15 anos de atividade, e anunciou na sexta-feira passada que encomendou mais sete aviões Airbus 330 Neo, com os quais ampliará seus voos internacionais.

Essas novas aeronaves começarão a ser entregues em 2026. Além disso, a Azul revelou que, em 2024, espera receber mais 19 aviões para atender à demanda que cresce.

A Airbus está atrasando em até seis meses a entrega de seus aviões; a Embraer, por sua vez, tem atrasado a entrega em até três meses. Culpa da alta demanda intyernacional.

Os diretores da Azul, ao anunciarem o plano de expansão de sua frota, criticaram os preços do querosene de aviação praticados no Brasil, que na sua opinião são os mais caros do mundo.