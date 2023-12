Evangelho de hoje, 2ª feira, dia 19/12/2023 (Mt 1, 18-24)

Página patrocinada por:

A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: "José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados". Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco". Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa.

Reflexão - Justos, como São José!

Deus cumpriu a promessa que fizera a Davi, chamando José para ser o pai adotivo de Jesus. Mesmo contrariando os seus planos pessoais e mudando o rumo de sua vida, São José contribuiu com o Pai no Seu Projeto salvífico acatando as ordens do anjo, mensageiro de Deus. “Não tenhas medo”, disse-lhe o anjo e ele confiou plenamente em tudo o que lhe foi revelado. Sabedores de que justo é aquele que se ajusta ao Plano de Deus, podemos considerar São José o maior exemplo do homem justo. Na nossa vida, também, a todo momento, temos oportunidade de nos ajustar ao plano de Deus quando acatamos as Suas ordens por meio das pessoas que nos orientam, da Palavra que nos instrui, dos pensamentos, das moções e até dos sonhos. Às vezes queremos nos justificar dizendo que não sabemos qual é o Plano de Deus para nós e por isso, recusamos o chamado quando Ele nos convida a colaborar na Sua obra. Perdemos tempo quando não percebemos os Seus sinais! Precisamos tomar consciência de que tudo nos fala de Deus, e, com muita atenção, sondar os pensamentos que o Espírito Santo nos revela para pôr em prática a vontade do Pai para a nossa vida. Assim nos tornaremos justos, como São José. - Será que têm acontecido na sua vida situações como esta? Para você é difícil ajustar-se a mudanças de plano? - Você acha que o sacrifício de José valeu à pena? Tem valido a pena para você abdicar de algum projeto seu em favor de fazer a vontade de Deus. – O que você tem feito para perceber os sinais que Deus tenta lhe dar por meio das pessoas e dos acontecimentos da sua vida

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO