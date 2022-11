Africanos veem tecnologia de biogás no Aterro Sanitário Metropolitano

Um time de 40 técnicos de Angola, Moçambique, Malauí, Burundi, Essuátini (antiga Suazilândia), Etiópia, Ruanda, Namíbia e Madagáscar – acompanhado de representantes dos escritórios do Unicef em cada um desses países -- visitou ontem o Aterro Sanitário Metropolitano de Fortaleza, operado pela Marquise Ambiental, uma empresa do Grupo Marquise.

A comitiva africana conheceu, no aterro, uma inovadora tecnologia capaz de operacionalizar a recuperação do biogás por meio de um ciclo de tratamento de resíduos que respeita a legislação ambiental e protege o cidadão.

O grupo estrangeiro está no Ceará em visita técnica cuja finalidade é a absorção de conhecimentos de políticas e soluções de saneamento.

Eles viram como funciona em detalhes a engenharia ambiental utilizando a melhor e mais nova tecnologia no tratamento de resíduos sólidos e na geração de gás renovável.

Organizada pela Cagece, com o apoio da Secretaria de Cidades, a visita dos africanos contou com a participação de técnicos da Agência Nacional de Águas (Ana), da Fundação Nacional de Saúde, da Agência Brasileira de Cooperação e do Ministério do Desenvolvimento Regional.