Aeris, com fábricas no Pecém, tem Ebitda de R$ 91,3 milhões no 2T23

Com fábricas no Complexo do Pecém e líder na fabricação de pás eólicas na América Latina e uma das maiores produtoras no mercado mundial, a Aeris Energy anunciou ontem, quimnta-gfeira, 10, os seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2023 (2T23).

A Companhia registrou R$ 91,3 milhões de EBITDA ajustado no 2T23, um crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a margem EBITDA foi de 10,7%. No primeiro semestre de 2023 (1S23), o EBITDA ajustado atingiu R$ 186,2 milhões, com margem de 11%.

A receita operacional líquida (ROL) foi de R$ 854,6 milhões, um aumento de 2,8% quando comparado ao 1T23 e no 1S23, a ROL foi de R$ 1.686,2 milhões, um aumento de 41,9% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) foi de 13,7% no 2T23, aumento de 3,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. No período, as linhas maduras representaram 97% do capital investido e um Lucro Operacional após os Impostos (NOPAT) de R$ 51,7 milhões. Considerando a evolução histórica dos níveis de retorno ao longo dos contratos, a alta concentração de linhas maduras indica aumento progressivo do ROIC.

A Companhia também investiu R$ 32,1 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos para aumento da capacidade produtiva nas estações de acabamento de pás.

Por fim, reforçamos nosso compromisso de contribuir para a aceleração do processo de transição energética, sempre alinhados com nossa Cultura: Cuidar e Desenvolver nossos colaboradores; Focar na Qualidade do nosso produto; e Gerar Valor para atender às expectativas dos mais diversos públicos.

A Aeris tem fábricas localizadas estrategicamente em uma das melhores regiões para a geração de energia eólica no mundo, no Ceará, sendo líder na fabricação de pás para aerogeradores na América Latina, e uma das maiores produtoras no mercado mundial.

Fundada em 2010, a empresa foi idealizada por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, que vislumbraram o potencial de crescimento da energia eólica na matriz energética brasileira e a demanda cada vez maior por soluções sustentáveis no mercado de energia.

A Companhia possui atualmente mais de 6 mil colaboradores, que atuam na sede administrativa e em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de Caucaia (CE).

Com um portfólio que inclui grandes empresas multinacionais fabricantes de aerogeradores, a Aeris Energy atua sob o conceito Built-to-spec - produção voltada a atender as necessidades técnicas específicas de seus clientes, desenvolvendo o estado da arte em processos de produção.

Por meio da divisão Aeris Service, a empresa também presta serviços de manutenção e reparo para todos os modelos de pás e torres eólicas no Brasil e nos Estados Unidos.