Ações da Moura Dubeux valorizam-se 100% na Bolsa de Valores

Este conteúdo é apoiado por:

Boa notícia chega da construção civil e do mercado de incorporação imobiliária! A construtora e incorporadora Moura Dubeux, empresa com sede em Recife mas com forte atuação no Ceará e em mais seis estados do Nordeste, com ações negociadas na Bolsa de Valores B3, obteve, no acumulado deste ano, uma valorização de 100% de seus papeis.

Por isto mesmo, os bancos Itaú BBA e Santander reiteraram aos seus clientes a recomendação de compra de suas ações. E mais: elevaram o preço-alvo dessas ações, como revelou o site Infomoney, especializado em economia.

O Itapu BBA passou de R$ 9 para R$ 16, enquanto o Santander aumentou esse preço alvo de R$ 11,50 para R$ 16,50. Isto quer dizer que os dois bancos apostam na valorização dos papeis da Moura Dubeux ao longo deste ano e em 2024.

A empresa pernambucana, que neste momento está lançando e executando vários empreendimentos residências de alto padrão em Fortaleza, não tem na região nordestina grandes concorrentes do Sul e Sudeste, pelo menos aqui no Ceará, onde seus competidores são empresas de pequeno e médio portes.

E há diferenças de atuação entre as empresas do Sul e Sudeste e as construtoras nordestinas. Lá, as construtoras terceirizam mão de obra; aqui no Nordeste, e no Ceará, também, as construtoras têm sua própria mão de obra.

Empresas construtoras como a Mota Machado, a Marquise, a Colmeia, a Dias de Sousa e a C. Rolim Engenharia, por exemplo, têm funcionários com até 30 anos de casa, algo que é muito raro na construção civil do Sul e Sudeste.