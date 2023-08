Evangelho de hoje, 4ª feira, dia 23/08/23 (Mt 13, 44-46)

Este conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 'O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.

Reflexão – Encontramos o tesouro e a pérola quando deixamos que a palavra de Jesus se realize em nós.

O reino de Deus, aqui representado pelo tesouro e pela pérola da parábola, é a presença real de Jesus entre nós e a Sua absoluta e amorosa soberania na nossa vida. O reino dos céus não se resume a uma experiência somente espiritual, mas age também na totalidade do mundo material e humano. Com efeito, nós podemos afirmar que encontramos o tesouro e a pérola quando deixamos que a palavra de Jesus se realize em nós nos mínimos detalhes e em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. A descoberta do reino de Deus é como o encontro da felicidade que nós tanto almejamos. Por isso, o nosso coração se alegra e nós abdicamos de tudo o que nos escraviza para que nos apossemos desta nova realidade de vida. Precisamos ter consciência de que somos o campo que contém o tesouro valioso! Portanto, é dentro de nós que devemos procurar e buscar o reino dos céus. Quando temos a experiência com Deus nós sentimos que a nossa natureza humana vai dando lugar a um modo de ser divino e logo percebemos que este tesouro é maior do que tudo quanto possuímos fora de nós mesmos. Aos poucos, nós nos desvencilhamos das nossas ideias próprias, dos nossos projetos pessoais e interesseiros, dos ideais que só tendem à glória terrena, para nos apoderar dos bens espirituais que o Evangelho nos propõe, os quais influenciarão também na nossa vivência humana. Só conseguiremos possuir esse tesouro quando nos despojarmos dos bens e valores momentâneos que nos escravizam. Esse é um processo de conversão que vai até os últimos dias da nossa vida. Os sinais da presença do reino em nós são a alegria e a paz, mesmo nos momentos de dificuldades, a vontade de ajudar ao próximo, a fraternidade nos relacionamentos e a esperança que provém da fé. - Qual é a sua percepção do reino dos céus em você? – Você permite que Jesus seja o Rei da sua vida? - Você ainda vive em busca de pérolas preciosas? – Como você demonstra ao mundo que o reino de Deus está dentro do seu coração? – Você tem alegria e paz interior?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO