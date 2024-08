Aço: Brasil produz 50 milhões de toneladas/ano; 3 milhões no Ceará

Carlos Maia, sócio e diretor da cearense Tecer Terminais, uma das grandes operadoras de logística do Nordeste, com atuação nacional, está em São Paulo, participando de mais um Congresso Aço Brasil, evento que reúne todo universo da cadeia produtiva brasileira do aço.

Ele manda dizer à coluna que, na abertura do Congresso, o presidente do Instituto Aço Brasil e CEO da Arcelor Mittal Brasil, Jefferson de Paula, revelou alguns números da aciaria brasileira. Ei-los:



Ela é a quinta maior do mundo, produz 50 milhões de toneladas por ano, gera hoje 130 mil empregos e gerará R$ 100 bilhões de investimentos até 2028, um compromisso acordado recentemente com o Governo Federal.

Do total de aço produzido no Brasil, a unidade cearense da ArcelorMittal, localizada no Pecém, responde por 3 milhões de toneladas, 80% das quais exportados para mais de 30 países.

O Congresso Aço Brasil termina hoje, quarta-feira, com palestras dos CEOs das grandes siderúrgicas brasileiras, que mostrarão as perspectivas para a indústria brasileira do aço