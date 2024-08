Construtora Marquise executará mais um trecho da Transnordestina

Uma boa notícia! A Construtora Marquise, uma das grandes empresas da construção civil e pesada do Nordeste, já está de posse da Ordem de Serviço para o início da construção das obras de infraestrutura do Lote número 6 da Ferrovia Transnordestina. Essa autorização foi assinada pelo presidente Lula na última sexta-feira, no Complexo do Pecé. A Marquise já executa os demais trechos desse empreendimento, que é vital para a economia do Ceará e da região nordestina.

O Lote 6 da Transnordestina é o que se estende por 50 quilômetros entre os municípios de Quixadá e Quixeramobim. A Construtora Marquise já entregou, prontos, os lotes 1 e 2 e agora está concluindo os serviços de implantação do Lote 3, já tendo iniciado as obras dos Lotes 4 e 5, entre os municípios de Acopiara e Senador Pompeu. A previsão é de que os trabalhos do Lote 6 sejam finalizados nos próximos 18 meses.

O engenheiro Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, considera a obra de construção da Ferrovia Transnordestina um marco para o desenvolvimento do Nordeste.

“Já tivemos grande êxito na construção de duas etapas do Porto do Pecém, e agora, ao participarmos da construção da Transnordestina, a maior obra ferroviária em andamento no Brasil, estamos, sem dúvida, deixando uma marca definitiva na história do desenvolvimento do nosso Estado. Hoje, nos trechos que a Marquise Infraestrutura vem executando, estamos mantendo cerca de 1 mil empregos diretos, sendo mais de 90% gerados na geografia da obra, atuando como um indutor do fortalecimento da cadeia produtiva de toda região. Além disso, estamos construindo não apenas uma ferrovia, mas tirando do papel um sonho que existe desde 1959 e lhe dando concretude”, disse o executivo da Marquise.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, cuja pasta é responsável pelo empreendimento, salientou a importância estratégica da Ferrovia Transnordestina para o desenvolvimento econômico da região Nordeste e do estado do Ceará.

"Estamos comprometidos com a conclusão desta que é a maior ferrovia em execução da América do Sul", afirmou o ministro.

A Ferrovia Transnordestina, que terá 1.753 quilômetros de extensão, desempenhará um papel crucial no escoamento da produção agrícola e industrial do interior do Nordeste para os portos do Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco.