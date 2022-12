Abrafrutas homenageia Carlos Prado, um dos seus fundadores

Maior entidade da fruticultura nacional, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), presidida por Guilherme Coelho, homenageou nesta semana, em Brasília, o empresário Carlos Prado, fundador da Itaueira Agropecuária e da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemaq) e vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), pelos relevantes serviços prestados ao setor.

Prado foi um dos fundadores da Abrafrutas, tendo indicado para ser seu primeiro presidente o empresário Luís Roberto Barcelos, sócio e diretor de sua concorrente Agrícola Famosa.

A quem lhe pergunta por que indicou o concorrente, Carlos Prado costuma responder assim: “Porque era o melhor para o momento difícil por que passava, do ponto de vista institucional, a fruticultura brasileira.



Ao receber a homenagem, Carlos Prado agradeceu o reconhecimento dos empresários que integram a Abrafrutas.

“Esta premiação é uma honra. Eu gostaria de juntar poucas palavras de agradecimento”, disse, acrescentando que “a Abrafrutas já completa nove anos de plena atividade, sendo uma instituição respeitada, que tem procurado atender às necessidades do setor, promovendo o aumento das exportações brasileiras”, afirmou Prado.

O evento realizado, em Brasília, contou com a presença da ex-ministra e senadora eleita pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina; do presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Carlos Melle; do Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti; e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Na agropecuária cearense, Carlos Prado também goza de respeito e prestígio junto aos seus colegas empresários do setor, dos quais é, digamos assim, um consultor de luxo.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, refere-se a ele como “meu chefe”. Da mesma maneira, outros líderes do agro cearense, como Luiz Girão, Cristiano Maia, Raimundo Delfino, Adauto Farias, João Teixeira, Gilson Gondim, Bessa Júnior, Marden Vasconcelos, Jorge Parente, Airton Carneiro, Edson Brok e Candice Rangel costumam ouvir Carlos Prado sobre assuntos que dizem respeito aos seus negócios.

Como primeiro vice-presidente da Fiec, Carlos Prado tem sido, também, um conselheiro do presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, e de boa parte dos presidentes dos sindicatos da indústria.