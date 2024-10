Starship, o maior foguete do mundo, é capturado no ar por braço robótico gigante da SpaceX

A SpaceX completou o quinto lançamento de teste do foguete Starship na manhã deste domingo (13), às 9h de Brasília. O foguete do bilionário Elon Musk é o maior já construído, tendo 121m de comprimento e 9m de diâmetro. Para visualizar melhor, caberiam três carros folgados lado a lado dentro deste foguete.

O sucesso do Starship começa a ficar evidente. Nos primeiros lançamentos, quando o foguete explodia, o leigo imaginava que resultado teria sido negativo. Mas, como venho explicando e acompanhando a evolução deste projeto, a cada lançamento uma meta é alcançada.

Veja vídeo

▶️VÍDEO: SpaceX consegue capturar o maior foguete do mundo no ar com Starship, o braço robótico gigante



Crédito: Reprodução/SpaceX pic.twitter.com/a922w9LAjH — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 13, 2024

Missão de retornar para o México sem explodir

Da última vez, o segundo estágio do Superheavy (parte de cima do veículo espacial) deu uma volta completa ao redor da Terra, mas o primeiro estágio (parte debaixo) pousou no mar. No lançamento de hoje, o primeiro estágio foi programado para voltar a base de lançamento (Star Base) em Cameron, Texas, próximo ao Golfo do México.

A parte debaixo do foguete, conhecida como primeiro estágio, possui 33 motores raptores que queimam a plataforma de lançamento e pode abrir uma enorme cratera caso entre em contado com solo. Por isso, a solução para pousar este enorme foguete foi agarrando-o por gingante braço robótico chamado Mechazilla.

Veja também Ednardo Rodrigues Cometa do Século poderá ser visto até o fim de outubro; saiba como observar Ednardo Rodrigues 'Anel de fogo:' veja onde observar o eclipse solar anular que ocorre neste 2 de outubro

Após colocar o Starship, em órbita, o primeiro estágio retornou aos exatos 7 minutos após o lançamento e foi agarrado pelo Mechazilla.

Foguete pode ser reutilizado pela primeira vez

Diferente das outras vezes que todo o foguete foi perdido, desta vez, como o primeiro estágio foi segurado no ar, abre a possibilidade que ele seja reabastecido e reutilizado.

Uma perícia irá analisar o estado que o equipamento retornou. Antigamente, o extinto ônibus espacial era completamente desmontado e remontado para um novo lançamento. A SpaceX não pretende fazer isso.

Seria a primeira vez que o segundo estágio sobrevive para ser lançado novamente. O objetivo é reduzir os custos e não precisar desmontar a nave e simplesmente reabastecê-la.

A Starship, se bem sucedida, irá levar o ser humano de volta à Lua e posteriormente a Marte. O que parece uma utopia está cada vez mais perto de se tornar realidade com a revolução que este foguete está proporcionando.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.