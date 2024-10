Cometa do Século poderá ser visto até o fim de outubro; saiba como observar

Sendo conhecido como "Cometa do Século", o Tsuchinshan (C/2023 A3) tem tirado o sono dos astrônomos. As melhores imagens dele tem sido tiradas por volta das 5h da madrugada. Isso porque o cometa teve a sua máxima aproximação com o Sol no dia 27 de setembro. À medida que se aproxima da estrela, ele aquece e libera vapor do seu interior, formando uma extensa cauda. Porém, até o próximo dia 30 de outubro, o cometa está visível ao final da tarde, às 17h40.

Como ele passou do periélio, o horário de visibilidade mudará completamente. Agora poderá ser visto ao anoitecer logo após o pôr do Sol. Estimativas apontam que sua magnitude ficará por volta de 3, suficiente para ser visto sem equipamentos (olho nu). No dia 9 ele atingiu a magnitude mínima de 2.8 (quanto menor a magnitude, mais brilhante). Depois que contornar o Sol, sua melhor visibilidade será por volta do dia 14 de outubro. Se sobreviver, poderá ser visto até dia 30 de outubro.

Em relação ao movimento, estudos anteriores com outros cometas usaram sondas enviadas para capturar amostras das caudas. Por incrível que pareça, encontraram aminoácidos, moléculas que formam o DNA dos seres vivos. Acredita-se que a água e vida na Terra tenham vindo parar aqui por meio destes astros viajantes do Sistema Solar.

Em específico, o C/2023 A3 é um cometa aperiódico por isso o seu nome científico tem uma letra A no final. A letra C é de cometa e 2023 refere-se ao ano de sua descoberta recente.

A visualização durante a madrugada é ruim para o cearense, principalmente se morar próximo do litoral. Devido à brisa marítima, nossas madrugadas costumam ser nubladas. Existem pessoas que tentam 10 vezes para conseguir ver o cometa em madrugada de céu limpo.

Como a atividade solar está muito intensa, pode ser que a sua cauda se parta até o fim do mês.

Cometa mais brilhante

Um dos maiores cometas do século até agora nem foi embora, e já encontramos outro com chances de ser ainda mais espetacular. Ainda sequer nomearam o cometa que está sendo identificado como A118BP7I. Ele foi encontrado enquanto se procurava o Tsuchinshan.

A estimativa é que esse cometa atinja magnitude inferior a -5.5 e seria mais brilhante do que o cometa McNaugh, registrado em 2007, representado na capa desta matéria. Esse pra mim foi o verdadeiro Cometa do Século (até agora). Mas o próximo está prometendo ser tão visível ou mais. Nos resta esperar e para vermos com nossos próprios olhos.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

