Sol e chuva? Como foi o Dia de São José e quais sinais nos trouxe

Meus pais eram agricultores quando crianças. Com eles eu aprendi sobre a tradição do dia de São José que foi dia 19 de março. Segundo a tradição, se chover bem neste dia, teremos bastante chuva durante o ano, caso contrário, será seca.

Haveria alguma sustentação científica para esta observação. Bom, durante o meu Mestrado Acadêmico em Ciências Físicas Aplicadas com ênfase em Física de Nuvens, nós aprendemos sobre os fenômenos atmosféricos que influenciam a formação de nuvens no Ceará. Dentre eles, o mais importante é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Visto do espaço por meio do satélite GOES-16 podemos observar uma faixa de nuvens horizontal.

Legenda: Imagem de satélite mostrando a Zona de Convergência intertropical (ZCIT) Foto: Divulgação/Goes-16

Às vezes essa zona se desloca muito para o Norte. Isso ocorre quando as águas do Oceano Pacífico estão quentes, acima da média. Isso é conhecido como El Niño. Como há pouca formação de nuvens sobre nosso estado, há tendência de seca. Caso contrário, quando as águas do Oceano Pacífico estão com temperaturas abaixo da média, isso aproxima a ZCIT do Ceará.

Isso ocasiona uma tendência de chuvas. Geralmente, quando chove bem na segunda metade de março, incluindo o dia 19, é porque a ZCIT está por aqui e teremos uma tendência de chuvas.

Eu observei bem este dia ontem. Amanheceu com um Sol radiante e choveu um pouco ao anoitecer. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 98 dos 112 municípios onde há estação meteorológica. Foram 35 mm na estação do Caça e Pesca em Fortaleza mas em Acaraú, chegou a 113 mm, a maior do dia no estado. De acordo com a tradição, isso é um bom sinal para o agricultor.

Em estudos mais aprofundados baseados em modelos computacionais realizados em fevereiro deste ano, de fato, houve uma redução no risco de seca para o estado, sendo o menor risco desde 2014.

Ainda há muitos mistérios a serem compreendidos ao redor do dia de São José. Por exemplo, nessa segunda-feira (20) ocorreu o equinócio (quando o Sol ilumina os hemisférios Norte e Sul de modo igual).

Isso ocorre muito próximo do dia de São José. Estaria o equinócio relacionado a chuvas? Sabemos que se inicia uma nova estação, o outono. Por isso é possível que exista uma relação sim. Concluindo, o conhecimento popular às vezes está por trás de uma observação fundamentada na natureza.