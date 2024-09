O mês de setembro começou com uma notícia da primavera meteorológica repercutindo no mundo. Mas afinal o que é essa primavera? Ela existe mesmo ou é apenas mais uma fake news da internet para ganhar visualizações? Afinal, quem ai já aprendeu sobre a primavera meteorológica na escola?

O meu leitor já deve está acostumado com meu ceticismo pois comentei sobre diversos mistérios desde o mito da queda da internet global em 2024 por tempestade solar e sobre os UAPs (Fenômenos Aéreos Não Identificados, da nova sigla em inglês, que engloba os OVNIs).

De fato, o termo Primavera Meteorológica existe. É adotado pela mais respeitada instituição de monitoramento do clima do mundo, a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). É como se fosse a NASA da meteorologia.

Qual a diferença entre a primavera meteorológica e a primavera astronômica?

Para explicar a diferença, primeiro preciso explanar sobre a primavera astronômica, essa que aprendemos na escola. Eu vi muitos textos debatendo este tema e dizendo que a primavera astronômica começa sempre dia 21 de setembro, o que não é verdade em ano bissexto como este de 2024.

Esse ano a primavera astronômica, ou simplesmente primavera para os íntimos, começará dia 22 de setembro. Astronomicamente falando, temos neste dia o Equinócio de Primavera. O equinócio é quando o Sol ilumina os hemisférios Norte e Sul de maneira igual. No equinócio de primavera, o Sol está passando do hemisfério Norte para o hemisfério Sul.

Quando ocorre o contrário, ou seja, o Sol passado do hemisfério Sul para o Norte, temos o Equinócio de Outono, que ocorreu no dia 20 de março. A primavera vai até o dia 21 de dezembro, um dia antecedente ao verão. Essa foi a definição da primavera astronômica.

Segundo a NOAA, enquanto a primavera astronômica é baseada na posição da Terra em relação ao Sol, a primavera meteorológica é baseada no ciclo anual da temperatura.

Em Nova York, por exemplo, a temperatura oscila regularmente. Há meses muito quentes e meses muito frios. Os meteorologistas e climatologistas costumam dividir as estações meteorológicas em grupos de três meses. Assim a primavera meteorológica começa no dia 1º de setembro e vai até o dia 30 de novembro. Essa concepção é boa lugares onde as temperaturas mudam bastante ao longo do ano como na zona temperada.

Já na zona tropical, onde se encontra Fortaleza, as variações de temperaturas são muito pequenas, entre 24,4ºC a 30,5º em média, e não faz sentido falar de primavera meteorológica aqui.

Nestes últimos dias temos visto o céu cinza e no final da tarde para o anoitecer tem ocorrido um vento frio para o cearense. O céu fica cinza porque não temos chuva essa época do ano, a chuva “lavaria” a fumaça dos carros e das fábricas. Não tem nada a ver com as queimadas amazônicas, pois não existem correntes de ar vindo daquela região para o Ceará (o que não significa que não devemos combater as queimadas na Amazônia).

Já o vento frio da noite se deve também aos ventos alísios, que são ventos que sopram do leste para o oeste devido ao movimento de rotação do planeta. Sem a formação de nuvens esta época do ano os ventos alísios correm com mais velocidade.

