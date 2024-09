Polaris Down: a maior missão tripulada dos últimos tempos

Após vários adiamentos, o lançamento da missão Polaris Down finalmente ocorreu na madrugada de terça-feira (10). É sempre bom ver um lançamento, mas um foguete levando uma tripulação nos inspira muito mais por saber que pessoas estão indo em direção ao espaço. A missão é totalmente financiada pela iniciativa privada e partiu do Kennedy Space Center na Flórida, EUA, a bordo de um Falcon 9 da SpaceX, o foguete mais bem sucedido desta geração.

Eles não vão para a Lua nem mesmo para a estação espacial, o destino mais comum dos astronautas atualmente. Desta vez, a novidade é que eles farão uma viagem em órbita polar, algo nunca feito. Isso significa que eles darão a volta na Terra passando pelos polos Norte e Sul geográficos. O nome Polaris é uma referência a estrela da constelação da Ursa Maior que fica muito próxima do polo Norte celeste.

Para se ter uma ideia de quão longe eles irão, o espaço começa a 100 km de altura. Eles devem chegar a 1.400 km de distância da Terra. Depois retornam para 700 km, quando devem abrir a escotilha, e um dos astronautas sairá da nave, o que será um momento histórico para exploração espacial, pois nunca uma empresa privada realizou uma caminhada espacial.

Esse teste irá colocar à prova o traje espacial da SpaceX que é bem mais fino do que uma roupa de astronauta da NASA, conhecida também como extravehicular activity (EVA). Mas eles serão alimentados com oxigênio por uma espécie cordão umbilical da nave.

A missão completa está prevista para ficar 5 dias em órbita e além de ser um uma expedição científica para exploração espacial, a missão também almeja arrecadar fundos para o hospital infantil de combate ao câncer, St. Jude. Eu vou deixar o link da própria missão Polaris Down para quem desejar fazer uma doação. Ser cientista é mais do que procurar entender os mistérios do cosmo, é ser um cidadão do universo!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

