Coelho poderá ser visto na Lua cheia de hoje

Segundo um mito chinês chamado o Coelho de Jade, um homem muito enfraquecido de fome apareceu na floresta e pediu comida aos animais. Estavam lá o macaco (saru), a raposa (kitsune) e o coelho (usagi). O macaco rapidamente subiu numa árvore e trouxe algumas frutas frescas, a raposa foi ao riacho e voltou com um peixe, mas o coelho só tinha grama a oferecer.

Ela, então, pediu aos outros animais para acender uma fogueira. Então, ele se jogou ao fogo. Contudo, antes de cair nas chamas, o homem o pegou e disse que não era necessário fazer tal sacrifício. Esse homem era o sábio que vivia na Lua, estava disfarçado na Terra procurando o animal mais gentil de todos. Ele reconhecendo a plenitude do animal, o levou para a Lua e podemos vê-lo até hoje.

Nesta terça feira (7) poderemos observar a imagem do coelho durante a Lua cheia a partir das 17h27 e ficará visível até às 5h42 da madrugada. O melhor horário para apreciação será por volta das 19h30 quando o astro estiver 30° acima da linha do horizonte na constelação de Leão.

Como fica próxima da paisagem, dá a ilusão de que a Lua ficará maior. O coelho aparecerá de pé apesar dos mapas lunares apresentarem o astro de tal forma que ele se apresente deitado para o Norte fique para cima.

Legenda: Posição da Lua em relação ao horizonte às 19h30 do dia 7 de março de 2023 Foto: Stellarium/Reprodução

A figura do coelho pode ser vista devido ao contraste dos mares da Lua que são mais escuros. Foram chamados de mares, porque os antigos astrônomos acreditavam que essas regiões escuras eram preenchidas por água. Hoje sabemos que são planícies secas e foram formadas provavelmente por lava após o resfriamento.

Legenda: Lua cheia simulada para o dia 7 de março de 2023. As manchas escuras são chamadas de mares e formam a imagem de um coelho Foto: SpaceEngine/Reprodução

Por que vemos um coelho na Lua? Isso é chamado de pareidolia, quando percebemos padrões onde não existem. O mesmo ocorre quando olhamos para nuvens e imaginamos diferentes figuras. Quem nunca fez isso?

Também é famosa a figura de São Jorge a qual eu acho muito mais complexa de imaginar. Costumo usar a figura do coelho porque é mais fácil de perceber, assim eu ensino os nomes de mares lunares baseado nesta figura. Por exemplo, o coelho é um animal sereno e seu rosto corresponde ao Mar da Serenidade.

Concluindo, assim como usamos as alegorias nas constelações para identificar as posições das estrelas, galáxias e nebulosas, podemos também usar a imagem do coelho para memorizarmos o mapa lunar.

