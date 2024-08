Chuva de meteoros Perseidas será visível até o dia 24 de agosto; veja como observar

O mês de agosto é um dos melhores para se observar chuvas de meteoros no Ceará, pois nessa época, a probabilidade de céu nublado é a menor do ano, em torno de 20%. Ela ocorre sempre que o planeta Terra atravessa o rastro de poeira deixado pelo cometa Swift-Tuttle, que dá uma volta em torno do Sol a cada 133 anos.

A chuva tem esse nome porque temos a ilusão de que seus meteoros vem de uma região na constelação de Perseus. Essa é uma constelação do hemisfério norte e estima-se que devem ocorrer 100 meteoros por hora, mas aqui no hemisfério Sul também é possível vê-la com cerca de 20 meteoros por hora.

Eu estive em Quixeramobim, interior do Ceará, no sábado (10), na Fazenda Oriente - para ser mais preciso. Fiz um evento para o Dr. Daniel Lima e sua família com direito a telescópio, mitologia das constelações e muitos meteoros. O céu estava radiante e tinha até disputa para quem encontrava mais meteoros.

Legenda: Tour astronômico em Quixeramobim - Fazenda Oriente Foto: Daniel Lima

Essa chuva estava visível desde o dia 17 de julho e passa por seu máximo nesta semana. Você poderá ver seus meteoros até o dia 24 de agosto. O melhor é que não precisa de equipamentos como telescópio ou binóculo, basta ir para um local escuro, com cadeira de praia, e esperá-los. Garanto que vai ver pelo menos cinco.

O melhor horário é 1h da madrugada, mas é possível vê-los a partir do anoitecer. No sábado, na Fazenda Oriente, vimos cerca de 15 em horário bem confortável entre 18h e 21h. Mas, é claro, se tratava de um local privilegiado sem poluição luminosa. A Via-láctea parecia uma nuvem comum de tão nítida que estava.

Então, procure um local como esse. Ideal para reunir amigos, familiares. Espero que visualize muitos meteoros e, se pensar rápido, faça um pedido, não custa nada tentar! Rá! Rá!