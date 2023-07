A conjunção entre Vênus e Mercúrio se aproxima

A conjunção entre os planetas Vênus e Mercúrio é um evento astronômico que ocorre quando esses dois corpos celestes aparecem próximos um do outro no céu noturno. Essa aliança planetária é um espetáculo para os astrofotógrafos.

Vênus e Mercúrio são os dois planetas mais próximos do Sol, portanto, sua proximidade física é relativamente comum no nosso sistema solar. No entanto, quando eles se encontram em conjunção, essa proximidade é ainda mais nítida, pois podem ser vistos na mesma área do céu. Isso cria a ilusão de que os dois planetas estão juntos, embora ainda estejam separados por 114 milhões de quilômetros de distância.

Vênus e Mercúrio parecem estrelas brilhantes no céu. Vênus, conhecido como o "Estrela da Manhã" ou "Estrela D'Alva" na verdade é um planeta pois não possui luz própria, sendo o objeto mais brilhante após a Lua, enquanto Mercúrio é conhecido como o "Planeta Mensageiro" por sua associação com o deus romano Mercúrio, também conhecido como Hermes na mitologia grega, o mensageiro dos deuses do Olimpo.

Nesta quinta-feira (27), eles aparecerão próximos entre si na constelação de Leão logo após o pôr do Sol às 17h39 a Oeste (justamente no lado do poente). Não será necessário telescópio para observá-los, porém o uso de binóculo pode ajudar a contemplar os dois astros de uma vez só, algo que só é possível durante uma conjunção. Com o telescópio será possível ver a fase de Vênus parecido com uma fase da Lua. Isso ocorre porque Vênus reflete a luz do Sol.

Para finalizar deixo uma dica para os amantes da Astronomia de Fortaleza. No dia 28, um telescópio será disponibilizado para o público na Praia de Iracema no Evento Universo Digital organizado pelo projeto Juventude Digital do Citinova/Prefeitura de Fortaleza.

Legenda: Observação com uso de telescópio na Casa de Cultura Digital. Foto: Arquivo Pessoal

Iniciando com palestra sobre Vênus e Mercúrio às 17h e depois com a observação utilizando telescópio, os visitantes verão a fase de Vênus e as crateras da Lua. Não precisa se inscrever e o evento é gratuito para toda a família na Casa de Cultura Digital, Ruas dos Pacajus 33, Praia de Iracema, Fortaleza-CE.