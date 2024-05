Mulheres na gestão do Fortaleza Basquete Cearense

Gerenciar um esporte profissional requer além do bom planejamento um feeling para o negócio esportivo, é saber as situações que se encaixam para um determinado momento. Ver só o resultado, talvez seja mais fácil, quer dizer dependendo do resultado. Se em campo ou quadra a “bola está entrando” fica tudo certo, caso contrário “tudo está errado”, na maioria das vezes esse é o pensamento do torcedor. Mas, para a engrenagem dá certo tem um processo e esperar esse tempo para um resultado ideal é preciso antes de qualquer qualificação, coragem. Vanessa Duarte e Lígia Braga fazem parte deste cenário, acreditaram que um bom trabalho pode render bons frutos, mesmo quando as adversidades parecem ganhar força.

Quando tive a oportunidade de conversar com as profissionais no podcast Elas no Esporte, percebi a satisfação na realização do trabalho, o “brilho no olhar” que para muitos não aparece porque já está muito automático, nelas foi visível na primeira pergunta.

Acompanhe o Elas no Esporte

Engrenagem

Vanessa Duarte é gerente de Projetos do Fortaleza Basquete Cearense, Lígia Braga é gerente financeira, as duas são responsáveis pelos principais setores para “engrenagem dá certo”, sem a captação financeira fica difícil manter um time, do Basquete principalmente, que não tem tanta projeção como o futebol no Nordeste e sem projetos fica inviável o crescimento de uma categoria, se colocássemos na balança um trabalho equilibrado, equivalentes para o resultado favorável.

Basquete Cearense foi criado há 12 anos e quase 2 anos firmou parceria com o Fortaleza, uma união que fez crescer a categoria que hoje disputa a possibilidade de pela primeira vez estar em uma semifinal de NBB, para chegar precisa passar o Flamengo nos playoffs. Se em quadra, os atletas precisam se superar, fora as gestoras estão empenhadas para que os jogos aconteçam tudo conforme planejado: viagem, patrocínios, logísticas, um custo que gira em torno de R$ 40 mil por jogo.

Basquete como agente social

Além do trabalho no profissional, Lígia e Vanessa também estão empenhadas no social, o Fortaleza Basquete Cearense como meio captador de atletas visita alguns bairros com ações envolvendo jovens. Na oportunidade, crianças e adolescentes participam de atividades, uma chance também para acompanhar quem sabe futuros jogadores.

Carcalion Feminino

Neste mês de março, um olhar para o feminino, em alusão ao mês da mulher, o Fortaleza Basquete Cearense formou duas equipes correspondentes às categorias sub-23 e sub-19, comandada por Alberto Bial. As seletivas aconteceram e os times se organizam para competições.

NBB

Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra nesta sexta-feira (3), às 20h, no Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo, no primeiro jogo da segunda fase dos playoffs da temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Os clubes se enfrentarão em um confronto onde o time que conquistar três vitórias primeiro avança de fase.