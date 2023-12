E-book Futebol pela Igualdade: Projeto lançado por uma mulher é uma ação pioneira no Brasil

Montar um time de futebol feminino com uma estrutura adequada. Esse é o principal objetivo do E-book Futebol pela Igualdade, um projeto desenvolvido pela Jessyca Rodrigues, presidente do Projeto.

A plataforma será utilizada como guia prático onde irá apresentar ações femininas no esporte, aliás essa é a essência do Futebol pela Igualdade, o nome já diz muito: tornar o cenário esportivo mais igual, essa é a luta do projeto.

O Futebol pela Igualdade foi criado em 2015 e recebe cerca de 1500 mulheres e meninas, todas envolvidas com o futebol, no projeto as participantes usufruem de espaços adequado para o esporte, além dos treinamentos, atividades socioculturais, há também à disposição das atletas uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicóloga, nutricionista e profissionais de educação física, para cada atividade mulheres especializadas na sua formação.

Legenda: A plataforma E-book Futebol pela Igualdade será uma ação pioneira no Brasil, o programa recebeu o apoio da Fifa Foundation Foto: Divulgação / E-book Futebol Pela Igualdade

Depois de todo esse trabalho de formação com mulheres, Jéssyca, presidente do projeto, sentiu a necessidade de expandir o Futebol pela Igualdade, explicando para outras pessoas de uma maneira didática como é possível montra um time de futebol, apenas com mulheres.

“Toda equipe de futebol feminina profissional é formada após a criação do futebol masculino, a estrutura que as meninas usam nos clubes, é a estrutura masculina, elas não têm a própria estrutura. A criação do e-book irá facilitar aos interessados como se faz para criar um espaço adequado para receber mulheres”, ressalta Jessyca Rodrigues.

A plataforma E-book Futebol pela Igualdade será uma ação pioneira no Brasil, o programa recebeu o apoio da Fifa Foundation e será distribuído de forma gratuita no site do Instituto Esporte Mais.

O lançamento acontece nesta quinta-feira (14), às 19 horas no Hotel Oásis Atlântico Fortaleza.

Do que se trata Fifa Foundation?

A ideia da fundação é debater assuntos voltados para os grandes desafios envolvendo o esporte, o programa foi criado em 2018, e é uma ação comunitária da Fundação FIFA sem fins lucrativos.

O objetivo principal é apoiar projetos locais que utilizam o futebol como um meio transformador.