Diretor de Futebol do Icasa admite irregularidade na escalação do time

Além dos problemas em relação à manipulação dos resultados, o fim da primeira fase do Campeonato Cearense pode ter outro desfecho, o Icasa está prestes a ser rebaixado por ter escalado um jogador irregular no empate em 1 a 1 contra o Iguatu, jogo válido pela 14ª rodada da primeira fase.

O Diretor de Futebol do clube, Fabiano Rodrigues, reconheceu a irregularidade da escalação do meia Leandro Mendes da Silva, admitiu que foi cometido um erro infantil. Na oportunidade ele ainda não tinha assumido a função, mas tomou conhecimento no primeiro dia de trabalho.

“Reconheço que houve um erro infelizmente e tenho consciência que não pode passar por despercebido”, concluiu Fabiano.

O Atlético Cearense entrou com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE), sobre a anormalidade, caso for comprovada o Icasa que finalizou a sua participação na primeira divisão do Estadual com 16 pontos, deverá ser punido com 4 pontos.

Dessa forma, a Águia da Precabura que somou 13 pontos nesta fase seria beneficiada com a permanência na elite do futebol cearense.