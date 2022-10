Corinthians ofereceu triplicar salário de Vojvoda para contratar treinador

O técnico Juan Pablo Vojvoda segue na mira dos principais clubes do país. Em conversas com o treinador do Fortaleza, o Corinthians ofereceu triplicar o salário de Vojvoda em troca de um pré-contrato para a próxima temporada. Segundo apuração do Diário do Nordeste, a oferta foi prontamente negada pelo argentino na última semana.

Na avaliação de Vojvoda, o momento atual do clube é excelente e pede que ele encerre a temporada focado na classificação do clube para a Libertadores. Recentemente, o treinador recebeu uma oferta do mundo árabe, com um salário milionário acima dos padrões do futebol brasileiro. Apesar disso, Vojvoda seguiu no projeto do Fortaleza, focado e auxiliando no planejamento de 2023, com decisões sobre o elenco.

O fato de gostar da cidade e do espaço que o Fortaleza oferece para que ele desenvolva seu trabalho pesam na sua decisão de permanecer.