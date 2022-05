Alvinegros manifestam apoio ao Ceará

Os últimos dias foram bem turbulentos na relação entre torcedor e time. A torcida protestou contra a diretoria, fez gestos relacionados para alguns jogadores em campo. Dias seguintes, conselheiros se reuniram para decidir os próximos passos do Ceará e nesse caminho tem o Flamengo. Hoje o Vozão deve contar com a casa cheia, mais de 42 mil apaixonados já confirmaram presença.

Um desafio contra um Rubro-Negro que também não vem tão bem na competição. Os torcedores cearenses que têm o time carioca como admiração, também protestaram na frente do hotel no momento do desembarque do time, faixas, cânticos com palavras de ordem contra a diretoria, um clima onde só a vitória poderia amenizar.

Só que a quantidade de cearenses é maior, hoje o torcedor alvinegro vai confiante apesar do adversário difícil.

Depois de dias complicados, o torcedor comparecerá para “abraçar” o time, abraçar com apoio, aplausos, uma tarde com muita expectativa.

E esse sentimento foi registrado por alguns apaixonados, um depoimento de apoio para os próximos 90 minutos bastante esperados.

Assista: