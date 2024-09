O poder da mentoria: desenvolvendo líderes de alto impacto

A mentoria tem se consolidado como uma ferramenta essencial no desenvolvimento de líderes capazes de gerar impactos significativos nas organizações. Ela proporciona uma abordagem estruturada e personalizada ao ajudar líderes a expandir suas perspectivas, aprimorar suas competências e enfrentar desafios complexos com confiança. Em um ambiente corporativo cada vez mais competitivo, a capacidade de liderar com eficácia é um diferencial crucial.

Atendi, ao longo dos últimos 16 anos, mais de 500 executivos e profissionais liberais em processos individuais de mentoria. Oitenta por cento desses processos contratados por empresas e vinte por cento contratados pelos profissionais. Percebi ao longo dessa jornada que organizações que investem em programas de mentoria frequentemente testemunham melhorias no desempenho geral, na satisfação dos funcionários e na retenção de seus melhores talentos.

Mentoria é um processo de orientação, aconselhamento e desenvolvimento, conduzido por um mentor, profissional com vasta experiência na área do mentorado, que, por sua vez, busca desenvolver suas habilidades e alcançar objetivos de carreira específicos. Ao contrário do coaching, que tende a ser mais focado em habilidades específicas e em objetivos de curto prazo, a mentoria é uma parceria de longo prazo, que visa ao desenvolvimento integral do líder.

Esse processo não só acelera o desenvolvimento profissional, mas também promove uma cultura de aprendizado contínuo dentro das empresas. Com uma mentoria bem conduzida, líderes emergentes podem aprimorar suas habilidades estratégicas, de comunicação e de tomada de decisão, preparando-se melhor para liderar equipes e projetos de alto impacto, além de receber orientações valiosas e refletir sobre suas práticas. Além das habilidades técnicas e de gestão, a mentoria também ajuda os líderes a explorar e a fortalecer aspectos pessoais, como a inteligência emocional. O mentor também pode abrir portas para oportunidades de networking valiosas, capazes de beneficiar o mentorado ao longo de sua carreira.

Para quais demandas o processo de mentoria é mais adequado?

As oportunidades para desenvolver líderes de alto impacto utilizando mentoria são vastas, entretanto, precisam ser analisadas, pois nem tudo pode ser direcionado para este tipo de trabalho. Já fui contatada por empresas que estavam convictas de que um processo de mentoria seria eficaz para tratar os gaps de desenvolvimento. Depois de duas ou mais reuniões de briefing, constatamos que o melhor, naquele momento, era encaminhar o líder-gestor para um processo de terapia.

Questões emocionais mais profundas devem ser cuidadas por um profissional da área da saúde. Este comportamento ético precisa fazer parte do DNA do mentor. Nem tudo demanda mentoria, coaching ou treinamento. Então, quais demandas podem ser direcionadas para este processo?

Alavancagem de desempenho: quando o objetivo é melhorar o desempenho de líderes e gestores, a mentoria pode ser direcionada para aprimorar competências críticas, identificar áreas de desenvolvimento e otimizar a eficiência individual e da equipe.

Transição de carreira: líderes que estão passando por uma mudança de profissão ou área de atuação podem se beneficiar da mentoria para navegar por novos desafios e responsabilidades.

Mudança no escopo da função: à medida que as organizações crescem ou mudam, os líderes podem ver suas funções evoluírem significativamente, seja com o aumento de responsabilidades ou mudança de foco. O mentor apoia o líder durante essa transição, ajudando-o a redefinir suas prioridades e a desenvolver novas competências alinhadas ao novo escopo.

Preparação para promoção: profissionais que desejam se preparar para assumir uma nova posição dentro ou fora da organização.

Essas demandas ilustram como a mentoria pode ser uma ferramenta poderosa para responder a mudanças e a desafios que surgem ao longo do ciclo de liderança, proporcionando o suporte necessário para garantir que líderes e gestores estejam preparados para entregar resultados excepcionais.

Que cuidados as organizações e profissionais devem ter para contratar processos de mentoria?

Para utilizar essa estratégia de desenvolvimento, a empresa precisa ter alguns cuidados, tais como:

Contratação do mentor: investigar a formação do profissional, experiência, seus cases de sucesso, clientes e, principalmente, sua metodologia; é de suma importância para ter os resultados almejados.

Análise da compatibilidade entre mentor e mentorado: é crucial para o sucesso do relacionamento. Além disso, é necessário garantir que o tempo e os recursos sejam dedicados adequadamente para maximizar o impacto da mentoria.

Definição de objetivos e expectativas: é essencial estabelecer metas claras e expectativas desde o início do relacionamento de mentoria. Isso garante que ambas as partes estejam alinhadas quanto aos objetivos e ao formato das sessões.

Análise do plano de mentoria: o mentor deve apresentar um plano estruturado que inclua avaliação de perfil comportamental, entrevistas com os gestores envolvidos, como as competências serão desenvolvidas, frequência das reuniões e quais serão os métodos de avaliação para manter a eficácia da mentoria.

Avaliação contínua e feedback: a avaliação regular do progresso e o feedback mútuo são cruciais para ajustar o planejamento e garantir que os objetivos sejam atingidos.

Especialmente para as empresas:

Identificação dos mentorados: os mentorados devem ser escolhidos com base em seu potencial de crescimento, sua disponibilidade para o autodesenvolvimento e objetivos de carreira. Encaminhar um gestor para um processo de mentoria, sem saber objetivamente o que ele precisa mostrar como evidência de sucesso ou sem que ele queira se dedicar ao processo, é investir errado.

Desconfie do mentor, se ele...

...fizer promessas de resultados instantâneos, segundo as quais tudo é possível e rápido;

...afirmar que mentoria ou coaching é capaz de resolver qualquer demanda;

...forçar o fechamento do processo a qualquer custo;

...apresentar uma proposta na qual o processo é contínuo com foco no mesmo objetivo;

...não tiver um método que faça sentido e passe transparência;

...não tiver cases de sucesso alinhados com as expectativas do negócio.

A mentoria é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de líderes de alto impacto, haja vista que ela pode transformar líderes emergentes em profissionais altamente eficazes e preparados para enfrentar os desafios do mundo corporativo. Investir em programas de mentoria não é apenas uma estratégia para o crescimento individual, mas uma contribuição significativa para o sucesso.

