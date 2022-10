Criando e mantendo relacionamentos saudáveis e duradouros

Você já analisou a qualidade de seus relacionamentos? Eles agregam ou atrapalham?

Em um cenário no qual saúde mental e bem-estar ganharam espaço nas organizações, criar e manter relacionamentos saudáveis ajuda na criação de uma cultura inclusiva.

Criamos conexões diariamente, sejam elas profissionais ou pessoais, no entanto, como elas interferem em nossas vidas? O que pensamos ser algo bom pode ser tóxico e altamente prejudicial para a nossa saúde mental.

Uma relação saudável deve ser pautada em respeito mútuo, empatia, cumplicidade, confiança, autonomia e liberdade. Ela promove bem-estar para as partes envolvidas e encoraja a gentileza.

Isso é possível quando temos nossa autoestima em equilíbrio e não dependemos excessivamente da validação dos outros para nos sentirmos felizes. Problemas com a autoestima geram uma expectativa irreal com relação ao outro e isso sufoca o relacionamento.

Reflexões: Como está a sua autoestima? As suas expectativas com relação ao outro são reais?

Como desenvolver a autoestima?

A autoestima está ligada ao que você sente e pensa sobre si mesmo. Para fortalecê-la, é importante investir em três elementos: autoconceito, amor-próprio e autoconfiança.

O autoconceito é a visão que você tem sobre si. Como você se define. Está relacionado às crenças que você alimenta e ao que pensa ao se olhar no espelho.

Evite a autodepreciação! A vida é dinâmica, nem sempre conseguimos alta performance em tudo. Cuidado com a régua que está utilizando para se avaliar.

Reflexões: Quais qualidades você valoriza em si mesmo? Complete a frase: eu sou...

O amor-próprio está relacionado à autoaceitação e aos sentimentos que você tem sobre si mesmo. O quanto aprecia e aceita quem você é integralmente, envolvendo aspectos físicos, comportamentais e emocionais. Ser compassivo consigo.

Olhe-se com gentileza!

Reflexões: O que mais gosta em seu corpo? O que sente quando recebe um elogio? Que valor você dá a quem você é?

A autoconfiança está relacionada as suas ações, que são o resultado dos outros pilares. O quanto acredita que é capaz de agir adequadamente diante de situações importantes.

Reflexões: Sinto-me suficientemente capaz de alcançar objetivos? Tenho um propósito? Expresso os meus valores?

Exercitar esses três elementos ajuda-nos a separar os fatos que estão relacionados ao que somos, e por isso projetamos, dos fatos que são inerentes às relações. Traz-nos clareza do que realmente o relacionamento é e o que nos proporciona.

Como criar relacionamentos saudáveis?

Alguns comportamentos nos impedem de criar relacionamentos saudáveis. Neste post, trago alguns que identifico com frequência no dia a dia das organizações:

• Fortaleça a sua autoestima! Alimente crenças impulsionadoras e valorize quem você é.

• Evite pré-julgamento com base nas suas crenças limitantes. Permita que o outro mostre quem é de verdade.

• Crie expectativas reais e coerentes com o tipo de relacionamento. Lembre-se: algumas necessidades só serão supridas por você.

• Identifique os limites do relacionamento e os respeite – evite cobranças infundadas e que atendam exclusivamente aos seus interesses. Compreender até aonde o outro pode ir e como expressa o que pensa e sente é importante.

• Resolva os problemas com transparência – o diálogo respeitoso é a base do relacionamento saudável. O acúmulo de “impressões” prejudica a manutenção do vínculo.

• Seja empático, sempre!

Atenção! Uma relação em que um manda e o outro é subjugado é tóxica. Manipulação, controle, comunicação violenta, possessividade e agressividade não fazem parte de relacionamentos que preservem a saúde mental e o bem-estar.

