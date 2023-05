Como lidar com pessoas tóxicas no ambiente de trabalho

Para evitar quedas constantes na produtividade e ataques a sua saúde mental, é de suma importância saber lidar com pessoas “tóxicas/difíceis” no ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que deixa o ambiente pesado, adota atitudes inconvenientes, tem comunicação violenta, expõe você, sempre tem a resposta “certa” para tudo, às vezes faz elogios que não são verdadeiros e/ou nunca está disponível para ajudar?

Pois é! Essa pessoa adota um comportamento tóxico e pode não só prejudicar os resultados do time, mas provocar a perda de talentos se o líder ou a empresa não tomarem uma posição. Mas, como lidar com elas? Uma convivência saudável é ingrediente poderoso para fortalecer o engajamento do time e potencializar resultados em base contínua. Nunca se falou tanto sobre felicidade, bem-estar e saúde mental no ambiente corporativo.

Ter na equipe uma pessoa com comportamento tóxico sobrecarrega as relações interpessoais, pode adoecer o ambiente e se o opressor for o líder, o problema é ainda maior. As pessoas temerão falar sobre o assunto e se sentirão indefesas, visto que enfrentarão dificuldade para procurar ajudar por medo de represálias.

Como perceber que o ambiente está tóxico?

Os sinais existem, mas não são tão claros. Quando o ambiente está tóxico, mas a rotina é frenética, líderes confundem isso com desmotivação ou queda de energia. Ao perceberem queda na produtividade, nos resultados almejados e na excelência dos serviços, atribuem estes indicadores à automotivação do funcionário. É importante investigar se algum integrante do time, incluindo o líder, é tóxico aos demais integrantes da equipe. Se ao observar a equipe, você percebe que:

Aqueles funcionários que eram mais comunicativos não se posicionam mais em reuniões;

As pessoas trabalham sem energia e sem preocupação com a excelência necessária para a prestação do serviço ou execução das atividades;

A equipe tem alta taxa de rotatividade e aparentemente não é por causa de esgotamento físico;

As pessoas criticam muito umas as outras, geram muitos mal-entendidos e conflitos e reclamam por tudo;

As pessoas não fazem questão de “mostrar” um bom trabalho para serem reconhecidas.

Então, sua equipe ou empresa está com um ambiente tóxico e algo precisa ser feito! Quais são os tipos mais clássicos de pessoas tóxicas? Como lidar com elas?

Segundo a psicóloga social Tessa West, autora do livro Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to Do about Them (Idiotas no trabalho: colegas de trabalho tóxicos e o que fazer com eles), precisamos abordar as motivações específicas que levam ao mau comportamento. Baseando-se em décadas de experiência e pesquisa, ela apresenta sete comportamentos que são comuns nas organizações.

Dos sete comportamentos, destaco três que considero os mais marcantes:

1. Manipulador puxa-saco

Segundo a psicóloga, essas pessoas são muito amadas por seus líderes, e a explicação é simples: elas fazem qualquer coisa para chegar aonde desejam. São talentosas e vendem bem o seu “peixe”. Por serem próximas ao líder, bloqueiam os outros colegas, pois aceitam qualquer desafio proposto pelo gestor. Um “sonho” para qualquer um!

Para lidar com este tipo de pessoa, confrontar é a pior estratégia. A especialista recomenda que você procure por outras pessoas que também estão sendo afetadas e se conecte com elas. A ideia é mostrar que o problema é generalizado. Se você é líder, para evitar a potencialização desse problema, disponibilize a sua atenção para todos os membros da sua equipe, colete as informações diretamente da fonte. Assim, você evitará alguns filtros, já que o manipulador adora assumir muitas responsabilidades, incluindo, a comunicação com os outros colegas.

2. O que rouba os créditos

Com certeza você já deve ter passado por isso, e quando é o líder que rouba os créditos, o cenário piora muito.

Para lidar com pessoas assim, é importante registrar todas as suas ideias e projetos e expô-los no momento certo. Evite ficar falando sobre suas ideias deliberadamente. Se você é líder, registre a origem das ideias e sugestões de seus liderados, principalmente em reuniões. A autora recomenda registrar e ecoar as contribuições durante os encontros. Falar frases, tais como: “obrigado, sua ideia é ótima!” reforça que você está atento a quem merece o reconhecimento.

3. O que fala demais e fala dos outros

E quem não tem um colega com essa característica?!? Pessoas assim falam tanto que chegam a roubar toda a nossa energia. Só elas estão em foco, a pauta é delas. Cansam e constrangem. Em reuniões, por exemplo, é comum observar as pessoas ao redor esfregando seus pescoços, contorcendo-se e trocando olhares.

Para lidar com colegas assim, é importante criar pautas curtas e incluir perguntas mais “fechadas” durante a conversa. Se você é líder, organize o espaço de fala de cada liderado e, preferencialmente, redirecione a fala, caso seja necessário. Estas regras devem ser compartilhadas antes da reunião. Veja outras dicas importantes abaixo.

Proteja-se emocionalmente

Mantenha distância emocional dessas pessoas! Às vezes, levamos tudo isso para o lado pessoal, como se tudo fosse uma afronta proposital e nem sempre é. Pessoas assim, normalmente, têm a mesma atitude onde quer que estejam. Não dispenda energia tentando entender o comportamento do seu colega ou liderado. A melhor estratégia é olhar tais atitudes como algo que não pertence a você.

Não entre no mesmo jogo

Há batalhas e batalhas! Algumas não valem a pena. Dependendo do nível de irracionalidade das pessoas, argumentos “convincentes” não farão efeito, só desgastarão você ainda mais. Para preservar a sua saúde mental, se necessário, envolva uma terceira pessoa e, preferencialmente, alguém que não está sendo afetado pela situação. Evite pagar na mesma moeda, pois isso afetará os seus valores e certamente causará danos que podem ser irreversíveis.

Seja ético e estabeleça limites

Você está em um ambiente corporativo. Nesse caso, estimule uma relação estritamente profissional, pautada em respeito e na entrega de suas responsabilidades. Não compactue com comentários maldosos, seja da empresa, líder ou colegas de trabalho. Se fizer isso, dará abertura para que façam o mesmo com você.

Direcione suas falas e atitudes para aquilo que realmente faz sentido para o ambiente de trabalho. Comunique-se diretamente, deixando de lado comentários irônicos ou piadinhas ditas pelo seu colega. Esteja disponível para resolver, ajudar em situações que estão ligadas exclusivamente às atividades de trabalho.

Descanse a sua mente e relaxe

Você não conseguirá controlar tudo a sua volta. Há coisas que só a pessoa poderá decidir mudar. Mude sua perspectiva, ocupe a sua mente com coisas que agreguem em sua vida. Esse exercício é muito difícil, mas abstrair da situação nos ajuda a olhá-la com mais clareza e objetividade. Cerque-se de pessoas positivas, cuide do seu sono, sorria e valorize a vida. Não permita que pessoas tóxicas estraguem o que existe de bom na sua vida.

Seja humilde e peça ajuda

Se não conseguir resolver o problema, peça ajuda. Procure o seu gestor e, em último caso, se ele é a pessoa tóxica, procure a pessoa responsável pelos recursos humanos. Aborde o assunto com ética e com foco nos dados e fatos. Evite rotular a pessoa e utilizar termos ofensivos. Quando perdemos o controle nestas situações, perdemos a razão em todos os sentidos.

Por fim, se a convivência com essas pessoas já afetou você emocionalmente, procure um psicólogo, que tenha boas referências, para ajudá-lo a olhar as coisas por outro ângulo.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

