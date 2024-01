As escolhas como pilares do sucesso profissional

Escolhas determinam o que somos e o que temos, e muitas vezes nossas queixas se referem muito mais a elas do que às “circunstâncias” que nos acontecem diariamente. Cada decisão, por menor que pareça, tem o poder de abrir ou fechar portas. Ao optar, de maneira consciente, por oportunidades alinhadas com seus valores, paixões e metas, você pavimentará um caminho sólido rumo ao sucesso que almeja.

As escolhas são como bússolas que orientam os passos na jornada profissional. Optar por uma oportunidade de emprego; investir em educação continuada; “recuar” profissionalmente, mas avançar depois; ou decidir mudar de carreira são exemplos do impacto que as escolhas exercem no desenvolvimento profissional e consequentemente na vida pessoal. Decisões tomadas por impulso ou sob a influência da pessoa errada podem afetar todo o desdobramento da jornada.

Veja também

Conheço profissionais que, influenciados por uma situação pontual, pediram demissão de seus trabalhos e posteriormente se arrependeram, pois foram contratados por organizações que não tinham os problemas do emprego anterior, entretanto, apresentavam questões diferentes e bem mais complexas.

Quando atendo algum profissional que quer se recolocar no mercado de trabalho ou fazer transição de carreira, dedico-me a entender sua trajetória e, principalmente, suas escolhas. Ao questionar como aconteceu sua passagem de um emprego para o outro, percebo que os motivos, na sua grande maioria, têm a mesma natureza. Como é possível que em todas as empresas nas quais trabalhou tenha acontecido o mesmo? Onde está o "erro”?

Reflita:

Suas escolhas para o ano de 2024 trarão benefícios para sua vida pessoal e profissional? O que você deseja que esteja MAIS e MENOS presente em sua vida?

Nem todas as escolhas trazem resultados imediatamente positivos. Em alguns momentos, devemos pensar mais sobre o futuro e apostar olhando para novas perspectivas. Aceitar uma vaga de emprego que pagará um salário menor que sua média salarial, mas que está em expansão, por exemplo. No entanto, as decisões que levam a desafios ou até mesmo a fracassos podem ser oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento. A resiliência é fundamental para transformar essas experiências em degraus rumo ao sucesso.

Como fazer escolhas mais assertivas?

Sua carreira define o seu estilo de vida, e é preciso estar consciente disso. Sua carreira é fruto de suas escolhas e, portanto, depende de você, mas cuidado, lógico que é importante tomar decisões com base nos nossos valores pessoais e metas de carreiras, mas nem sempre o caminho é linear. Trabalhar fazendo o que não gosta é um momento importante para fazer o que gosta futuramente. Lembro-me quando era recepcionista de um apartamento decorado aos 18 anos. Chegava no stand às 7h para limpar o local, fazer o café para os clientes, retocar a maquiagem e, na sequência, recepcionava os corretores e seus clientes para apresentar o apartamento. Era um trabalho necessário, mas, para mim, não era o fim e sim o meio. Utilizava o meu salário para custear meus estudos e meu sonho sempre foi atuar com a educação.

Assim como eu, muitos profissionais passam por momentos difíceis trabalhando em funções ou espaços que não representam o seu real desejo, porém, é importante que esse movimento seja intencional, porque, assim, será mais fácil planejar os próximos passos. É importante entender que para ganhar, às vezes, é necessário saber perder momentaneamente.

O que nos faz decidir com mais sabedoria é o aprendizado contínuo. Cada escolha profissional carrega consigo consequências, sejam elas positivas ou negativas. Nesse sentido, é crucial entender e avaliar essas consequências, pois elas influenciam diretamente a progressão na carreira, as oportunidades que surgem ao longo do caminho e se vamos conseguir enxergar no tempo certo, a hora de fazer o movimento adequado: avançar ou recuar?

Ao precisar fazer uma escolha, é importante refletir:

Quais são as perdas que essa escolha trará? Você está disposto ou preparado para lidar com elas?

Os ganhos dessa decisão são temporários ou realmente são relevantes para os seus planos a longo prazo?

Caso sua opção dê errado, qual será o plano B? Ele existe?

Levando em consideração o que deseja para a sua vida, essa escolha o aproxima ou o afasta dos seus objetivos?

Lembre-se:

Sua carreira determina com quem você se relaciona no trabalho; se você terá o tempo livre que almeja; pode influenciar com quem você se casa; pode acelerar ou desacelerar a constituição de sua família; pode determinar o ritmo com que precisa se requalificar; seu nível de exposição, entre outros.

A capacidade e a coragem de ajustar o curso quando necessário e aprender com as experiências passadas são um diferencial para construir uma carreira sólida e bem-sucedida.

Ao tomar decisões conscientes, alinhadas com valores e metas pessoais, e ao aprender com as experiências ao longo do caminho, cada indivíduo tem o poder de moldar sua própria trajetória profissional e alcançar o êxito desejado.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados à carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach

Inscreva-se no canal do YouTube: @delaniasantoscoach

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.