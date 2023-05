A importância de saber lidar com os próprios erros no ambiente de trabalho

Falhas fazem parte do “jogo” empresarial, mas é complicado lidar com o erro quando somos os protagonistas. Além da forte pressão por resultados e do aumento da competitividade no ambiente corporativo, temos que lidar com a nossa autocobrança. Estamos preparados para apreender com os nossos erros e superar as dificuldades?

Tão importante quanto assumir um erro no ambiente de trabalho é assumir a responsabilidade por ele; corrigi-lo; aprender com o que aconteceu; e criar estratégias para que o mesmo erro não aconteça novamente. Claro que, para que isso seja possível, a cultura organizacional precisa ser positiva, inclusiva e permitir que as pessoas sejam honestas, transparentes e seguras psicologicamente. Profissionais que trabalham em ambientes assim não sofrem com um sentimento intenso de culpa e se tornam capazes de crescer e evoluir.

Olhando o cenário por ângulos diferentes...

Indivíduo - criar altas expectativas para as nossas atitudes potencializa a autocrítica. Diante de um erro, muitas vezes, o autojulgamento é muito maior do que a cobrança externa. Precisamos entender que “errar” é humano e que todos estamos suscetíveis a cometer erros. Aceitar este fato é fundamental para nos fortalecermos.

Empresas - algumas culturas organizacionais não são tolerantes a erros, criando, assim, um ambiente tóxico com funcionários tensos, estressados e com o constante sentimento de “caça às bruxas”. Como resultado, a empresa depara com altas taxas de turnover, burnout, e não consegue estabelecer um modelo de gestão transparente.

Líderes - líderes têm um papel fundamental para situações em que um erro foi cometido. Porém, se ele está inserido em uma cultura tóxica, certamente terá pouca liberdade para agir diferente. Quando age e adota uma postura mais empática com o colaborador que cometeu o erro, pode ser visto como alguém que não está “comprometido com os resultados da organização”. O contrário também pode acontecer.

Conheci líderes que estão em empresas que cultivam o sentimento de pertencimento, têm uma cultura positiva e, mesmo assim, atuam como chefes. São reféns do próprio ego e sufocam os seus colaboradores.

O que provoca erros no ambiente de trabalho?

1. Não saber dizer "não"

Émuito importante cooperar com os colegas de equipe, porém, você deve ter em mente as suas principais entregas. Se você disser “sim” para tudo, comprometerá a sua produtividade. Se não puder ajudar, explique o porquê e, educadamente, recuse.

2. Ter receio de esclarecer dúvidas

Se não entendeu, pergunte! O medo de perguntar, muitas vezes, está relacionado com a preocupação de não demonstrar incompetência. Seremos relapsos se não buscarmos o conhecimento necessário para desenvolver com eficácia as nossas atividades.

3. Trabalhar em um ambiente tóxico

Ambientes tóxicos levam ao estresse, ao esgotamento, à depressão e à ansiedade. Dessa forma, manter a produtividade é quase impossível.

4. Medo de ser demitido(a)

O medo intenso de perder o emprego afeta a eficiência e a eficácia profissional. Algumas empresas implementam mudanças constantes sem nenhum cuidado com o impacto dessas decisões nas pessoas.

5. Falta de alinhamento com o(a) líder-gestor(a)

Conflitos com o(a) líder; ruídos na comunicação; falta de clareza com relação aos resultados esperados; e/ou mudanças constantes de rota, além de desgastar o profissional, criam um ambiente fértil para erros.

O que fazer ao cometer um erro?

1. Mantenha a calma

Correr de um lado para o outro não ajudará a resolver o problema. Sentimentos de culpa e de vergonha dificultarão a sua ação efetiva. Manter a mente tranquila e focada permitirá que você raciocine melhor.

2. Admita o erro

Evite terceirizar a culpa. Converse com o(a) gestor(a), assuma a responsabilidade pelo erro cometido e peça desculpas. O que aconteceu poderá afetar negativamente os outros membros da equipe e/ou comprometer o resultado da área. Isso demonstrará que você é responsável e confiável.

3. Comunique-se com as pessoas afetadas

Informe o que aconteceu para as pessoas que serão impactadas com a situação. Assim, elas poderão adotar medidas que bloqueiem o avanço dos danos.

4. Corrija o erro rapidamente

Se você tiver autonomia para corrigi-lo, aja rapidamente. Pense em alternativas que podem resolver o problema, analise os resultados prováveis para cada alternativa e escolha aquela que trará o melhor resultado.

5. Seja humilde para pedir ajuda

Se não souber como resolver, procure profissionais que poderão ajudá-lo(a) na resolução do contratempo. Nesse momento, é importante ser humilde para admitir as suas as fraquezas.

6. Acompanhe o processo

Acompanhe a implementação das ações para a resolução do problema até o fim, para evitar outras dores de cabeça. Esse acompanhamento funcionará como um curso intensivo e muito provavelmente você não incorrerá no mesmo erro.

7. Aprenda com o erro

Tire uma lição positiva do que aconteceu. Reflita sobre o que causou a sua falha e repasse todo o passo a passo adotado para resolvê-la. Pense em maneiras de evitar que isso aconteça novamente.

8. Compartilhe seus aprendizados

Quando você apoia alguém que está passando pela mesma situação, utilizando os aprendizados de uma experiência anterior, desenvolve habilidades valiosas para o ambiente corporativo, tais como: comunicação, empatia, trabalho em equipe, entre outras.

9. Mantenha uma atitude positiva

Mantenha uma atitude positiva e propositiva. Um erro não definirá o tipo de profissional que você é, mas como você reage e age com relação a isso, sim.

Há os erros que são corrigíveis facilmente e que seu impacto é leve nos resultados almejados pela empresa. Há ainda aqueles que demandam muitos recursos para serem corrigidos e que comprometem profundamente os resultados almejados pela organização.

Uma boa estratégia para evitar cometer erros graves é perguntar: em quais processos não posso errar e por quê? Responder a essa pergunta, o(a) ajudará a identificar os processos que devem ser mapeados para que você se dedique em treinamento, alinhamento com o(a) gestor(a) e acompanhamento constante.

Lidar com erros é desafiador, pois, a partir deles, temos mais oportunidades de aprendizado, crescimento e amadurecimento.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

