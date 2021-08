Fortaleza: mais um empate e sequência sem vitórias aumenta

Na noite de segunda-feira, o Fortaleza ficou no 0x0 com o Cuiabá. O empate foi justo pelo que ambas as equipes criaram, inclusive, com o time mato grossense chegando muito próximo de marcar.

Foi o terceiro empate seguido do time de Vojvoda no Brasileirão, já fazendo com que o torcedor sinta saudade da eficiência que era peculiar.

Diante do Santos e do Juventude, o Tricolor saiu de campo um sabor amargo por ter desperdiçado cobranças de pênalti no fim das partidas.

Mas contra o Cuiabá não foi bem assim. O "Dourado" jogou melhor e esteve mais perto da vitória.

O time não demonstrou agressividade e, defensivamente, esteve muito abaixo do que se tornou padrão. Marcelo Boeck, mais uma vez, foi o protagonista. O goleiro fez, pelo menos, 3 defesaças que garantiram o empate.

Tenho sentido que o balanço do Leão dentro das quatro linhas não tem sido como já foi. Dando muita liberdade para as investidas dos adversários.

Até mesmo contra o São Paulo, que a vitória não veio, mas foi um bom resultado de recuperação, foram dois gols sofridos em falhas na transição defensiva, em contra-ataques.

Antes da pausa por conta dos jogos da Seleção brasileira, o time encara o cabisbaixo Bahia. Oportunidade importante para voltar a vencer.