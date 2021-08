Fortaleza e Ceará: Leão tem missão enjoada no Sul do país e Vovô recebe o embalado Flamengo

Ao contrário do último fim de semana, não venho com imenso otimismo para o que deve acontecer nesta rodada.

Começando com o jogo de sábado à noite, o Fortaleza viaja até o Sul do Brasil, onde sempre é complicado enfrentar o Juventude.

Jogando no Alfredo Jaconi, o "Papo", como é conhecido o o alviverde de Caxias, costuma impor muitas dificuldades a quem o visita.

O clima é completamente diferente. Névoa, frio, às vezes até neve. Mas, tecnicamente, o Tricolor leva boa vantagem.

O time de Vojvoda tem totais condições de voltar com 3 pontos na bagagem, jogando o que vem jogando.

Imagino que David deva, enfim, voltar a ser titular depois de dois jogos no banco. E acredito que Edinho seja o substituto de Yago Pikachu, que está fora pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Ceará, tem a árdua missão de tentar segurar o imparável Flamengo de Renato Gaúcho. Em pouco mais de 1 mês, já goleou mais de 6 adversários.

O fato do Fla estar em uma maratona de jogos, com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, pode provocar algumas ausências no time titular. Arão e Bruno Henrique já estão fora por suspensão automática. É algo positivo.

Olhando apenas para o Alvinegro, é preciso voltar a ter a solidez defensiva que faltou diante do Corinthians. A partida precisa ser cirúrgica, assim como foi na temporada passada.

As lembranças de ter batido o atual campeão brasileiro, na ida e na volta, podem ser um fator que dê ânimo a Guto Ferreira e seus comandados.

Rick vem pedindo passagem e deve ser titular na vaga de Mendoza. Pedro Naressi também deve começar jogando na vaga de Marlon, dando mais qualidade na saída de bola.