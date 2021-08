Ceará: é a hora certa de voltar a vencer

Ao contrário do último fim de semana, acredito que nessa rodada tanto Ceará como Fortaleza tem tudo para fazer os 3 pontos no Campeonato Brasileiro.

O time de Guto Ferreira tem a quinta semana cheia seguida, jogando apenas uma vez a cada 7 dias, para colocar em prática um futebol mais interessante do que vinha sendo até o jogo contra o Flamengo.

Depois de fazer um grande jogo diante do time de Renato Gaúcho no último domingo, o Ceará enche o torcedor de expectativa sobre a repetição desse nível de atuação.

Apesar das dificuldades que sempre existem contra qualquer time do Brasileirão, o América-MG é um dos mais frágeis e não vive um bom momento.

É a oportunidade perfeita para o Vovô vencer e se manter na parte de cima da tabela, visto que os times mais abaixo estão se aproximando.

O horário é atípico, 11h, mas o Alvinegro vem treinando a semana toda pela manhã, no sol fortalezense, que é mais "cascudo" que o de BH.

O time deve vir com Rick novamente no ataque e Fabinho na lateral direita, o que me parece ser mais interessante para a equipe.