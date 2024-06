Vojvoda deu um nó em Abel Ferreira no duelo dos mais longevos e melhores técnicos do Brasil

Uma vitória maiúscula e com muita autoridade. Assim foi que o Fortaleza construiu o 3 a 0 em cima do Palmeiras, na noite desta quarta-feira (26), na Arena Castelão. Partida que colocou frente a frente os dois técnicos mais longevos do Brasil, em encontro que Juan Pablo Vojvoda deu um nó em Abel Ferreira.

Não há duvidas que Vojvoda e Abel Ferreira estão entre os melhores técnicos do futebol brasileiro. Por isso que cada duelo particular entre ambos chama tanta atenção.

O "nó" em questão se refere ao campo da estratégia. Foi uma partida de total superioridade e controle do Tricolor, com clara preparação do argentino e seus comandados.

O Fortaleza sempre soube o que fazer em campo. O plano de jogo de Vojvoda anulou completamente os pontos fortes do Palmeiras, sabendo também explorar pontos vulneráveis do adversário (como a transição defensiva). Tanto é que os dois primeiros gols saem em lances de ataques diretos e velozes, ambos sendo finalizados por Lucero, o artilheiro da noite.

Exercer tamanha superioridade sobre o Palmeiras de Abel é algo raríssimo. Poucas equipes costumam fazer isso desde novembro de 2020, quando o português assumiu o clube. Desde maio de 2021, quando Vojvoda chegou, o Fortaleza passou a ser um desses times.

Vojvoda agora, inclusive, assume vantagem nos duelos contra o palmeirense. Em nove jogos, são quatro vitórias de Juan Pablo, contra três de Abel e outros dois empates.

O 3 a 0 desta quarta-feira, certamente, o mais expressivo dos triunfos cearenses.