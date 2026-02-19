Diário do Nordeste
Venda de Bareiro é péssima em todos os sentidos para o Fortaleza

Fortaleza vende seu artilheiro às vésperas das finais do Campeonato Cearense

André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:57)
André Almeida
Legenda: O atacante Adam Bareiro foi negociado em definitivo com o Boca Juniors-ARG
Foto: Kid Júnior / SVM

Bareiro já viajou e não faz mais parte do Fortaleza. É óbvio que dois aspectos não podem ser ignorados: a necessidade financeira do Fortaleza em vender ativos e a vontade do jogador em se transferir ao Boca Juniors. Mas isso não torna a negociação boa. Ao contrário disso, em todos os sentidos, a venda de Bareiro é ruim ao Fortaleza.

