Venda de Bareiro é péssima em todos os sentidos para o Fortaleza
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:57)
Bareiro já viajou e não faz mais parte do Fortaleza. É óbvio que dois aspectos não podem ser ignorados: a necessidade financeira do Fortaleza em vender ativos e a vontade do jogador em se transferir ao Boca Juniors. Mas isso não torna a negociação boa. Ao contrário disso, em todos os sentidos, a venda de Bareiro é ruim ao Fortaleza.
