É difícil falar em merecimento no futebol. Afinal, estamos falando do esporte que nem sempre a lógica prevalece. Ou aquilo que, na teoria, seria apontado como o acontecimento de maior probabilidade. Porém, na final do Campeonato Cearense, isso aconteceu. Venceu quem foi o melhor time. O título do Ceará é merecido e inquestionável.

O Alvinegro foi dono da melhor campanha, com o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Foi bicampeão invicto, sem perder nenhum jogo em 2024 (4 vitórias e 5 empates) e em 2025 (8 vitórias e 1 empate). Além disso, não perdeu nenhum clássico.

Nos três duelos contra o Fortaleza, duas vitórias e um empate - ampliando a sequência histórica para 8 jogos sem perder para o maior rival. Foram 270 minutos de bola rolando - além dos acréscimos - em que o Tricolor esteve à frente no placar em apenas 13 minutos. Em todo o resto, o Ceará estava ganhando ou o jogo estava empatado.

É uma ilustração clara de qual foi o time que conseguiu entender melhor como deve encarar um Clássico-Rei.

O Ceará teve um espírito vencedor todas as vezes que enfrentou o maior rival. Com muita aplicação tática, entrega coletiva e empenho para cumprir a estratégia de Léo Condé. Se os jogos não tiveram muitas oportunidades, muito se deve ao treinador, que quis anular o adversário para contra golpear. E deu mais que certo.

Título merecido e inquestionável para o time que foi o melhor do Campeonato Cearense 2025.