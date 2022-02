Titular no Ceará, João Ricardo é um goleiro que, além de muito bom, é muito bem preparado

O goleiro João Ricardo foi o grande nome do primeiro Clássico-Rei de 2022. No último sábado (5), o camisa 1 do Ceará fez ao menos quatro defesas importantíssimas, evitando que o Fortaleza vencesse o jogo. A partida deixou (ainda mais) claro quanto ele é muito bom goleiro. E, além disso, também é muito bem preparado.

Aos 33 anos, o experiente arqueiro, que tem passagens ainda por Brusque, Paysandu, Icasa, Paraná, América-MG e Chapecoense, tem suas intrínsecas qualidades bem perceptíveis. Agilidade, posicionamento, técnica nos movimentos, segurança debaixo das traves, tomada de decisão, tranquilidade em momentos de pressão, saída do gol...

Tudo isso chamou atenção do Ceará para contratá-lo em 2021, após a ótima temporada que fez pela Chapecoense em 2020, sendo campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e titular em todas as partidas da equipe na Segundona.

Foi o líder da defesa menos vazada da competição, com apenas 21 gols sofridos em 38 jogos, estabelecendo a melhor marca defensiva na era de pontos corridos da Série B e a segunda melhor contando também a Série A.

A preparação

Legenda: Os preparadores Everaldo e Handerson com os goleiros Richard e João Ricardo Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Para se manter bem e elevar o nível aos 33 anos, porém, não basta apenas ter talento. É preciso estar muito bem preparado.

Everaldo Santana (conhecido como Taffarel) e Handerson Santos são os preparadores de goleiros do clube. Dois profissionais experientes, de qualidade e com bastante tempo de casa.

São eles os responsáveis para que os arqueiros alvinegros estejam com os reflexos e todos os fundamentos sempre em dia. A metodologia inclui atividades variadas e focadas para o aprimoramento individual de cada goleiro, sempre com um objetivo bem definido, como estes abaixo:

O Ceará tem histórico de bons goleiros. No elenco, atualmente, tem dois ótimos jogadores, destacando também o hoje reserva Richard (que foi importantíssimo na Série A 2021). Mas a técnica é potencializada com um acompanhamento que deixa sempre na melhor forma.

Tiago Nunes pode ter algumas questões ainda a resolver no Ceará para 2022, mas goleiro certamente não é uma dor de cabeça.