Tiago Nunes chega ao Ceará com expectativa de potencializar ainda mais jogadores da base

Não é de hoje que o Ceará tem feito investimentos robustos nas categorias de base. A diretoria alvinegra tem feito esforços cada vez maiores para a qualificação do departamento de futebol amador, e está colhendo frutos. E no que depender do técnico Tiago Nunes, este trabalho será ainda mais desenvolvido também no futebol profissional.

O novo comandante chega ao Vovô com a expectativa de aproveitar ainda mais jogadores jovens no elenco principal. Tanto a base como o time de aspirantes serão vistos com olhar bem atencioso por parte do gaúcho de 41 anos, como ele mesmo admitiu em sua apresentação.

"A base é o coração de qualquer clube. Hoje não é uma questão que se discute, é fundamental para a sobrevivência no futebol. Se precisa ter jogadores que consigam energizar o elenco principal. É um ponto de obrigação do treinador de ter um olhar para a formação, um olhar para o projeto que já tem jogadores inclusive convocados para a seleção brasileira. Temos obrigação de acolher esses jogadores", destacou.

A filosofia de Tiago em relação aos jogadores da base, inclusive, foi um dos critérios determinantes para que a diretoria do Ceará pensasse em sua contratação.

"É um treinador que potencializa os jogadores, que dá oportunidade aos jovens talentos. A gente tem muito jogador vindo da categoria de base e que pode evoluir muito com o trabalho dele. Conhece o nosso elenco, viu que temos condições de fazer uma competição realmente buscando os objetivos traçados", afirmou o presidente Robinson de Castro.

Atual elenco

Legenda: Revelado na base do Ceará, Rick é o artilheiro do Alvinegro no Brasileirão, com 4 gols marcados Foto: Fabiane de Paula / SVM

No atual elenco, o Ceará já conta com jovens jogadores revelados pela base e também outros que foram captados para o time de aspirantes, mas com potencial para contribuir no time principal. É o caso dos goleiros Vinícius Machado e André Luiz (ambos com 21 anos), dos zagueiros Gabriel Lacerda e Alan Uchôa, do lateral-esquerdo Kelvyn, do volante Geovane e do atacante Rick (todos com 22 anos). Além de Wendson (24 anos) e Hélio Borges (21).

Além deles, os atacantes João Victor e David, com 17 anos, já foram convocados para a seleção brasileira de base e também são considerados como jovens joias do clube.

Porém, vai depender de cada um ganhar seu espaço.

"Sobre jogar e oportunizar, é questão de meritocracia. O atleta jovem tem que vir, se adaptar e merecer. Tem que superar no dia a dia de treino, e a hora que entrar pra jogar, desempenhar. Claro que às vezes vai errar mais. Precisa ter um pouco mais de paciência, achar o momento certo. Cada jogador tem seu tempo e a gente que tem o dia a dia, tenta diminuir ao máximo a margem de erro. Porque do mesmo momento que o jogador aparece muito rápido, ele pode desaparecer também muito rápido. Uma partida ruim já é taxado que não tem condição. Então temos que ter cuidados para preservar esse patrimônio do clube", garantiu Tiago.

Histórico positivo

Legenda: Revelado na base do Ceará, Arthur Cabral é o camisa 10 do Basel e principal jogador do time no momento Foto: Divulgação / FC Basel

O Ceará tem conquistado bons resultados na base nos últimos anos. Além disso, foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes na última temporada, tendo vários atletas aproveitados no elenco principal desde então.

Além disso, o clube tem revelado cada vez mais jovens jogadores e tem um histórico recente positivo. Arthur Cabral, Felipe Jonatan e Raul são alguns dos principais destaques que saíram da base alvinegra.