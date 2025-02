Postura do Fortaleza em sequência de derrotas impressiona negativamente

O Fortaleza voltou a jogar mal ao perder por 2 a 1 para o Vitória, na noite desta quarta-feira (19). Foi a 3ª derrota seguida. Tão ruins quanto os resultados têm diso as atuações Foi a 3ª partida seguida que o Fortaleza jogando mal. E impressiona negativamente o nível de atuação do Tricolor nesta sequência de derrotas.

Vale lembrar que o Fortaleza está na 5ª temporada com Juan Pablo Vojvoda no comando. A base inteira do elenco foi mantida, com contratações pontuais que deveriam elevar o nível técnico. Fora de campo, o orçamento para esta temporada é o maior de toda a história, com patrocínio recorde e possibilidades financeiras para investimentos inéditos.

Tudo isso é trunfo. Mas traz, também, responsabilidade. Perder é do jogo. Os resultados ruins acontecem. Mas pior que os resultados é a maneira que o time está se portando. O Fortaleza apresentar a desorganização que tem se repetido nas derrotas para Ceará, Altos-PI e Vitória, definitivamente não é normal.

Um time desconectado. Sem vibração. Que não coloca velocidade nem intensidade, e com uma coletividade tão vulnerável que acaba criando um cenário propício para mais erros individuais - que aconteceram contra o Vitória, nos dois gols do time baiano.

Este cenário não é inédito. Nos anos anteriores, com Vojvoda, o Fortaleza já apresentou também oscilações neste estágio da temporada. O que não pode também ser normalizado. A cultura do "sempre foi assim" é maléfica para toda empresa. E no futebol, não é diferente.

Não é o fim do mundo. Mas é preciso entender que o Fortaleza cresceu muito nos últimos anos. E tal crescimento, assim como eleva o sarrafo, vem acompanhado de mais cobranças e responsabilidades.