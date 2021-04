Possível improvisação na final do Nordestão indica necessidade do Ceará reforçar a lateral-direita

Com a (errada) expulsão de Gabriel Dias contra o Vitória, o lateral-direito titular não poderá atuar no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, contra o Bahia, neste sábado (1º), em Salvador. Com isso, Guto Ferreira pode utilizar o jovem Buiú, que seria o substituto natural, ou então improvisar no setor.

Esta segunda opção é bem considerada pelo treinador, que pode escalar Marlon ou até Pedro Naressi para desempenhar a função. Caso isto ocorra, (repito, caso a opção seja pela improvisação ao invés da utilização de um jogador natural da posição) uma coisa fica clara: o Ceará tem necessidade de ir ao mercado para reforçar a lateral-direita para a disputa do principal objtivo na temporada, a Série A do Campeonato Brasileiro.

Ao lado de Daniel Rocha, falo mais sobre o assunto aqui, em meu comentário no programa Show de Bola, da Verdinha, que nesta quinta-feira (29) foi comandado pela Denise Santiago. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17 horas, na Rádio AM810 e no Canal da Verdinha no YouTube, com apresentação de Antero Neto: