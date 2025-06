Pol Fernández: de contratação badalada ao maior fiasco do futebol cearense em 2025

No dia 1º de janeiro, quando oficializou o nome de Pol Fernández como jogador do clube até o fim de 2026, o Fortaleza passou um recado ao mercado. O argentino chegou ao Pici como reforço badaladíssimo e apontado como principal contratação do clube (por motivos abaixo citados). Mas, em poucos meses, é possível afirmar que foi o oposto. Pol se transformou no maior fiasco do futebol cearense em 2025.

O camisa 5 chegou com status de principal acerto na janela de transferências. Tirar um titular do Boca Juniors e que durante anos foi capitão era algo inimaginável anos atrás. E Pol escolheu o Fortaleza, recusando outras propostas - inclusive de renovação com o próprio Boca.

Além da questão técnica que se imaginava que ele poderia acrescentar, havia um simbolismo forte. Por isso, o investimento para trazê-lo não foi baixo.

Mas tudo isso foi por água abaixo com menos de um semestre. Apesar do início animador nos primeiros jogos, pelo Campeonato Cearense, a experiência e o status não foram suficientes e não demorou para que o meio-campista decepcionasse. Sem falar na expulsão que teve no Clássico-Rei da 1ª final do Estadual, quando acabou comprometendo o time naquela partida que terminou com vitória do rival Ceará, sendo determinante para o título do Alvinegro.

O camisa 5 não pode se queixar da falta de oportunidades. Foram 24 jogos, sendo 15 como titular, mas o que se viu foi um desempenho pífio. Sem intensidade, sem verticalidade, sem contribuir para criação de jogadas nem para a marcação, o argentino fez parte de uma enorme queda de desempenho do meio-campo leonino, deixando a defesa vulnerável em diversos momentos. A atuação contra o Cruzeiro foi constrangedora, tanto que depois ele foi barrado e deixando de ser utilizado por Vojvoda.

Agora, tanto Pol como Fortaleza buscam uma saída que deve ser positiva para ambos.

Já que a passagem do argentino pelo clube, considerando a relação expectativa - realidade, se consolidou como um grande fracasso.